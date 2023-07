Un posto al sole anticipazioni: parte un colpo di pistola, Manuel spara ad Antonio?

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi non sarà solo la questione Lara, Tommy e Roberto a tenere sulle spine il pubblico ma anche Manuel.

Il ragazzo infatti ha preso dal borsone dello zio un arma che si è vista nella scena finale qualche giorno fa. Il che lascia pensare che questa vicenda avrà conseguenze importanti sulla trama. Ma cosa potrebbe mai accadere? Il piccolo potrebbe davvero sparare a sé stesso o ad Antonio? Vediamo insieme i dettagli

Un posto al sole spoiler al 28 luglio: nuova tragedia in arrivo?

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che nei prossimi episodi la trama si concentrerà molto su Manuel. Il piccolo ha preso dal borsone dello zio Eduardo una pistola e l’ha nascosta sotto al suo letto. Tale scena è stata riproposta più volte e nessuno degli adulti immagina neanche lontanamente il pericolo che sta rischiando il piccolo.

La speranza che Clara, Damiano o Rosa scoprano cosa ha preso il bambino si va sempre più affievolendo e, a questo punto, pare proprio che questa vicenda prenderà una piega diversa. Infatti, potrebbe succedere il peggio…

Anticipazioni: Manuel spara ad Antonio con la pistola dello zio?

Nei corso dei prossimi episodi, infatti, in onda dal 24 al 28 luglio, Antonio Nicotera si recherà a Palazzo Palladini a casa di nonno Raffaele. Il bambino preso dalla noia chiamerà Manuel per giocare assieme ignaro di quello che sta combinando il suo amico.

Infatti, il piccolo avrà l’idea pessima di portare con sé la pistola sottratta allo zio, per mostrarla all’amico come un piccolo trofeo. Le anticipazioni confermano che i due saranno in grave pericolo e rivelano anche che litigheranno, probabilmente proprio a causa dell’arma. Al momento non sappiamo con certezza cosa potrebbe accadere ma possiamo dire che in rete sono state fatte già delle ipotesi, pensando addirittura a qualcosa di grave.