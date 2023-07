Dietrofront di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso: rinnovo e sorpresa per lei!

Continuano ad arrivare colpi di scena in casa Mediaset e l’ultimo vede protagonista ancora una volta Barbara d’Urso. Eravamo rimasti all’addio a Pomeriggio Cinque e al conseguente botta e risposta tra la conduttrice e Pier Silvio Berlusconi.

Un rapporto, quindi, che sembrava ormai finito e invece pare che adesso qualcosa sia cambiato. Infatti, sembra che i contatti tra le parti si sarebbero intensificati e sarebbe emerso un nuovo ruolo per lei.

Pier Silvio Berlusconi fa dietrofront, pronto un nuovo contratto per la D’Urso

Potrebbero arrivare nuove indiscrezioni sul futuro di Barbara D’Urso e persino in casa Mediaset. In queste ore, infatti, un rete sta circolando una nuova news sulla conduttrice. Dopo che si è vista strappare pure Pomeriggio Cinque, fino a poco fa sembrava che fosse rimasta senza programmi. Ma a quanto pare le cose non stanno proprio così.

Gli esperti rivelano che le due parti sarebbero ritornati a negoziare in questi giorni con toni decisamente più tranquilli. E c’è di più, i contatti avrebbero portato ad una conclusione che fino a qualche ora fa era impossibile: si parla di un rinnovo e di un ritorno in prima serata. Ma come è possibile dopo tutto quello che è successo nelle scorse settimane?

Barbara D’Urso resta a Mediaset?

In queste ore Barbara d’Urso potrebbe restare a Mediaset per un altro anno e prendersi la tanto amata prima serata che avrebbe richiesto al momento delle prime trattative con Pier Silvio Berlusconi. Si vocifera, infatti, che il presidente di Mediaset potrebbe affidarle un ruolo nella prossima edizione de La Talpa.

E’ risaputo che il reality tornerà su Canale 5 dal prossimo anno e questa per lei potrebbe essere una grande opportunità. Non si rende noto quale ruolo potrà ricoprire, ma spunta la sensazione che possa non essere quello di conduttrice. Qualcuno addirittura la vede opinionista nel reality