Belen Rodriguez e Elio amanti già da tempo? La clamorosa segnalazione (FOTO)

Da quando è trapelata la notizia secondo cui Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni hanno una relazione, sul web stanno trapelando continue segnalazioni. In queste ore, ad esempio, l’influencer Deianira Marzano ha raccolto la testimonianza di una sua fan la quale ha portato alla luce un fatto piuttosto interessante.

La persona in questione ha dichiarato di essere una conoscente di Elio e di essere venuta in possesso di informazioni degne di nota. Pare, infatti, che la relazione tra i due andasse avanti da un bel po’ di tempo. Vediamo cosa è emerso.

La segnalazione su Belen ed Elio

Stando a quanto emerso da una recente segnalazione, pare proprio che Belen Rodriguez ed Elio fossero amanti già da un bel po’ di tempo. La persona in questione ha dichiarato di avere delle notizie molto interessanti da divulgare. In particolar modo, ha affermato che i due si conoscano da molto tempo. Ben tre anni fa, infatti, Elio avrebbe addirittura criticato il rapporto tra Belen e Antonino Spinalbese.

A tal riguardo, il ragazzo avrebbe affermato di non credere affatto a questo rapporto. Antonino è soltanto un parrucchiere, pertanto, non avrebbe avuto alcuna chance di restare al fianco di Belen. In effetti, con il senno di poi, il protagonista ha avuto ragione, ma non è tutto. A quanto pare, il giovane aveva “predetto” anche altri avvenimenti. Nello specifico, si è parlato di una festa, a cui lui e Belen avrebbero preso parte, cosa poi realmente accaduta.

La Rodriguez tradisce Stefano da molto?

Prestando particolare attenzione a tutto sembra proprio che tra Belen Rodriguez ed Elio ci fosse un flirt in sospeso già da parecchio tempo. Questo, ovviamente, sta spingendo sempre più persone a credere che i due abbiano un rapporto che va avanti da molto più tempo da quanto sembra. A tal riguardo, però, non ci sono abbastanza informazioni per accusare in maniera definitiva Belen di aver tradito per anni suo marito Stefano De Martino.

Nel frattempo, Belen, che è solitamente molto attiva sul suo profilo Instagram, si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. Il suo account è silente da giorni. Anche Stefano ha deciso di non commentare la faccenda in alcun modo. Il protagonista, però, ha recentemente pubblicato dei video in cui ha svelato di essere in partenza. Una piccola vacanza da tutto, dunque, ci sta proprio in questo momento.