Terra Amara anticipazioni: Fikeret si vendica uccidendo Adnan?

I prossimi episodi di Terra Amara saranno ricchi di colpi di scena e lasceranno i telespettatori senza parole. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su Fikret. Sembra che l’uomo sia responsabile dell’incidente in cui Zuleyha ha perso il bambino che aspettava da Demir e non del piccolo Adnan.

A questo punto, lo Yaman tenterà di uccidere il fratellastro, quando scoprirà cosa è accaduto alla ocompagna… Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dei prossimi episodi che come detto in precedenza saranno da non perdere.

Terra Amara anticipazioni: Zuleja ha un brutto incidente e perde il figlio

Continuano le vicende di Terra Amara che concentreranno tutta la loro attenzione su Zuleyha e Demir.

La coppia, dopo molte avversità, si ritroverà a vivere un breve momento di felicità perché aspetterà un nuovo figlio che purtroppo l’Altun perderà. Demir sarà devastato dalla notizia, sebbene sua moglie non correrà un pericolo di vita grazie all’intervento tempestivo di Umit.

Terra Amara: Demir pronto ad uccidere il Fikeret

Inoltre, le anticipazioni ci fanno sapere che Zuleja prendendo la macchina per andare dal ginecologo per fare un controllo, finirà contro un albero. Facendo delle indagini si scoprirà che l’auto della donna è stata manomessa e tutti subito penseranno che la colpa sia stata di Fikeret. L’intenzione dell’uomo, ancora una volta, probabilmente era quella di vendicarsi del fratellastro. La polizia interrogherà immediatamente il falso nipote di Fekeli.

Purtroppo, il giovane non si renderà conto che l’unica persona di cui deve avere paura è Demir. Quest’ultimo mentre la polizia starà interrogando Fikret, farà la sua comparsa armato e lo minaccerà con la pistola, dicendogli chiaro e tondo che intende ucciderlo. L’uomo inizierà poi a sparare, deciso a colpire il rivale… Il piccolo Adnan