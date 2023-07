Temptation Island 2023, Perla e Igor stanno insieme oggi? Svelato il mistero dopo questa foto

Un finale davvero con il botto quello tra Igor e Perla. La giovane salernitana è arrivata a Temptation Island per capire quali erano i reali problemi tra lei e il suo fidanzato Mirko e cercare di superarli.

Invece alla fine entrambi hanno scelto di uscire con i loro tentatori. Ma se da un lato il fidanzato è apparso interessato a Greta già da tempo quella che ha sorpreso è Perla. Motivo per cui la domanda che a tutti oggi spontanea è capire come stanno le cose tra Igor e l’ex partecipante.

Temptation Island 2023: Perla e Mirko si lasciano al falò di confronto

Temptation Island 2023 ha visto l’intensa relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero subire momenti di estrema tensione. Dopo alterne vicissitudini, il loro percorso d’amore è naufragato con un falò di confronto, suggellando la fine della loro storia.

Il falò di confronto tra i due li ha portati ad una drastica decisione, ovvero uscire separati. Ma a scatenare il pubblico a casa è la strana decisione di lei che è uscita dal programma in compagnia del tentatore. E proprio per questo motivo in tanti oggi si chiedono se Perla e Igor stanno ancora insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Rosica (@investigatoresocialofficial__)

Perla esce con Igor, ma oggi sono ancora insieme? Svelato il mistero della foto

La notizia che tutti attendevano è stata finalmente svelata. Sembra ormai certo che la foto circolata in rete due settimane fa dove si vedeva Perla in compagnia di un ragazzo non era Mirko ma Igor.

Secondo le ultime informazioni rilasciate da Alessandro Rosica, oggi Perla e Igor stanno insieme, fidanzati e felici. Una sorpresa che dimostra quanto siano imprevedibili e affascinanti le dinamiche di Temptation Island. Infatti, nessuno mai avrebbe immaginata che la fidanzata prendesse questa decisone.