Temptation Island anticipazioni: volano sedie e epilogo di tutte le coppie

Lunedì prossimo, 31 luglio, andrà in onda la sesta puntata di Temptation Island e le anticipazioni sono davvero esilaranti. In tale occasione, infatti, scopriremo quale sarà l’epilogo delle ultime due coppie rimaste in gioco.

Inoltre, ci sarà anche il ritorno di tutti gli altri concorrenti, i quali spiegheranno cosa sia accaduto tra loro a distanza di un po’ di settimane dai loro falò di confronto. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ci attende.

Anticipazioni prossima puntata Temptation Island: altra coppia al capolinea?

La prossima puntata di Temptation Island si prospetta ricca di colpi di scena secondo le anticipazioni. In tale occasione vedremo che si affronteranno le situazioni inerenti le ultime due coppie in gara. La prima è quella formata da Alessia e Federico. Stando a quanto trapelato dagli spoiler, pare proprio che i due arriveranno ad un punto di non ritorno. Soprattutto la ragazza rimarrà molto delusa da alcuni comportamenti del suo fidanzato.

Satura della situazione, dunque, agirà di conseguenza. I due, quindi, si incontreranno al falò di confronto finale e decideranno quello che sarà della loro relazione. Riusciranno a superare gli ostacoli oppure prenderanno la decisione di interrompere per sempre la loro storia? Momenti molto concitati anche per l’ultima coppia in gioco, ovvero, Vittoria e Daniele. In questa circostanza, a perdere la pazienza sarà lui.

Volano sedie dopo un pinnettu: cosa succederà

Stando alle anticipazioni di Temptation Island, nella puntata del 31 luglio vedremo che Daniele sbotterà dopo aver preso visione di alcuni filmati piuttosto compromettenti della sua fidanzata. Una volta uscito dal pinnettu, poi, Daniele diventerà una furia e inizierà a scaraventare in aria alcuni oggetti presenti nel villaggio. In particolar modo, volerà una sedia, la quale si ritroverà scaraventata al suolo del giardino.

Cosa avrà fatto infuriare così tanto Daniele? Lo scopriremo nella prossima puntata. In tale occasione, poi, si parlerà anche di tutte le altre coppie che nelle scorse puntate hanno abbandonato il programma. Alcune sono uscite separatamente, mentre alte hanno deciso di superare le loro divergenze e fare la pace. Ma cosa sarà accaduto a distanza di alcune settimane dalla loro uscita? Non resta che attendere per scoprire tutto quello che è accaduto. Ricordiamo che i concorrenti sono vincolati ad un contratto, pertanto, fino alla messa in onda dell’ultima puntata non possono fare spoiler mediante i loro social.