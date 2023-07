Terra Amara anticipazioni: scoppia un’intensa e inaspettata notte di passione

In questi giorni, il pubblico della Terra Amara sta assistendo alle puntate più intense della terza stagione della soap: Zuleyha e Yilmaz stanno per fuggire insieme in Germania ed iniziare finalmente una nuova vita, ma come hanno rivelato i precedenti spoiler, sappiamo che Akkaya morirà in un incidente con l’auto.

Gli spoiler però ci fanno sapere anche che inaspettatamente scoppierà la passione per una coppia. Infatti nel momento in cui Zuleja capirà di aver perso per sempre il suo amato, si lascerà andare alla passione con un altro

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha si lascia andare ad una notte di fuoco

Purtroppo, l’ennesima fuga d’amore di Zuleyha e Yilmaz sarà destinata a restare solo un sogno per loro: l’imprenditore perderà il controllo del veicolo e cadrà in un burrone morendo poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Zuleyha quindi troverà conforto proprio nell’uomo che le ha fatto più male in assoluto ovvero in Demir! Una decisone da parte degli sceneggiatori che possiamo dire ha già scatenato il pubblico della soap.

Infatti, nessuno si spiega come sia possibile che l’Altun possa riavvicinarsi all’uomo che le ha distrutto la vita. Eppure qualcosa cambierà, lo Yaman con la morte della madre le chiederà di tornare a vivere insieme. Tale metamorfosi colpirà non poco la donna, che dopo una prima fase di chiusura totale per il lutto del suo amato, comincerà ad accorgersi di provare qualcosa di forte per il marito tanto da chiedergli di passare una notte di passione…

Anticipazioni turche: Mujgan tradisce Ylmaz

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che anche per Mujgan le cose si metteranno diversamente. La dottoressa finirà per tradire Yilmaz con Fikeret. La donna commetterà un gesto davvero poco perdonabile tanto che questo suo tradimento le costerà carissimo.

Gli spoiler inoltre ci fanno sapere che la loro relazione sarà scoperta da Fekeli che potrebbe chiedere alla donna di confessare la verità ad Akkaya. Ma per scoprire i dettagli non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti