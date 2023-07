Fidanzata di Temptation Island al trono di Uomini e Donne? La reazione del web

Non sarebbe certamente la prima volta di vedere un’ex protagonista di Temptation Island salire sul trono di Uomini e Donne. Ebbene, questo è proprio quello che potrebbe accadere ad una fidanzata che ha preso parte all’edizione di quest’anno del programma.

La ragazza in questione ha suscitato, sin dal primo momento, tanta tenerezza nei telespettatori. Proprio per tale ragione, nel momento in cui tale ipotesi si è fatta avanti, non si è potuto evitare di gioire sul web. Vediamo di chi si tratta e cosa è emerso.

Ecco quale fidanzata di Temptation Island potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne

Una protagonista che ha preso parte all’edizione di quest’anno di Temptation Island potrebbe davvero sbarcare sul trono di Uomini e Donne? Questa non è affatto un’ipotesi da escludere. Ad ogni modo, bisogna capire che cosa ha fatto sorgere questo sospetto. Su di una pagina Instagram dedicata alla trattazione di tematiche legate a Uomini e Donne è apparso un sondaggio.

Nello specifico, chi gestisce tale account ha chiesto ai suoi follower se fossero felici di vedere sul trono una delle tanto discusse protagoniste del reality show incentrato sui sentimenti. La persona in questione è Francesca Sorrentino. La ragazza si è contraddistinta per il suo legame distruttivo con il compagno Manuel Maura. I due sono legati da alcuni anni, ma lui l’ha lasciata tantissime volte tradendola e andando con altre donne. Malgrado questo, però, lei non è mai riuscita a staccarsi da lui, almeno fino a ieri.

La reazione dei telespettatori: che farà la De Filippi?

Nel corso della puntata di ieri di Temptation Island, infatti, Francesca ha finalmente trovato il coraggio di dire addio a Manuel. I due hanno avuto il loro falò di confronto ed hanno capito di non poter più andare avanti. Per tale ragione, hanno scelto di uscire dal programma separatamente. Adesso resta da capire che cosa sarà successo tra loro dopo il falò, cosa che si scoprirà lunedì prossimo.

Nel frattempo, però, sul web c’è’ chi fantastica su di un possibile sbarco dell’ex volto di Temptation Island a Uomini e Donne. Ebbene, i telespettatori del reality show pare siano rimasti entusiasti di questa ipotesi. In molti, infatti, hanno commentato al di sotto del post in questione dicendo di essere assolutamente favorevoli a vedere la ragazza come nuo9va tronista del programma. Maria De Filippi asseconderà il volere del suo pubblico? Vedremo.