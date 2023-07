Come abbinare i collant? I suggerimenti per look super trendy

Sono tantissimi i capi e gli accessori versatili che non dovrebbero mai mancare nel nostro armadio. Uno fra tutti? I collant! Sono praticamente essenziali per rendere unico ogni outfit. Ma come abbinare i collant Solidea al meglio? La chiave è semplicemente una: scegliere uno stile e renderlo chic, casual, rock o glamour in base all’occasione.

La scelta dello stile

Non si può proprio fare a meno dei collant: sono ideali per ogni stile, per dare un tocco in più all’outfit, per risaltare le gambe e proteggerle dal freddo invernale. Per abbinare i collant al resto del look, dobbiamo prima di tutto capire lo stile: come vogliamo vestirci? Cosa vogliamo comunicare? Elegante, informale, sporty chic: abbiamo (davvero) a disposizione una miriade di stili tra cui scegliere.

La scelta dei colori

Dopo aver deciso lo stile, è essenziale abbinare al meglio i colori. La palette del proprio abbigliamento non può risultare “confusa”. Possiamo per esempio scegliere collant di una tonalità simile a quella della gonna o dell’abito che indossiamo: il nero, poi, è un grande classico, da sempre sinonimo di eleganza senza tempo.

Tuttavia, questa non è l’unica soluzione. Sì, perché potete anche prendere una scelta audace, optando per collant di un colore contrastante rispetto al look. L’unico fattore da “rispettare” è assicurarsi di scegliere una tonalità complementare al resto dell’abbigliamento.

Il modello

Passiamo al modello di collant: per un ensemble indimenticabile, possiamo anche scegliere collant con stampa a fantasia geometrica. Darebbe in effetti una maggiore profondità al look e lo renderebbe di certo particolare. Da scegliere soprattutto per un look elegante per la sera, magari per un appuntamento galante. In alternativa, è possibile optare per collant semplici e coprenti, che garantiscono un look più comfy chic.

Le scarpe

Anche le scarpe svolgono un ruolo chiave nella scelta del look e nell’abbinamento con i collant. Per esempio, collant neri con scarpe nere rappresentano una combinazione classica che dà l’illusione di avere gambe più lunghe. In alternativa, i collant nude possono essere indossati con scarpe di qualsiasi colore. Un modello che noi suggeriamo di avere sempre nell’armadio, da indossare e abbinare all’occorrenza.

Scegliere il look in base all’occasione

C’è poi un’ulteriore regola sempre valida: scegliere lo stile e di conseguenza il look in base all’occasione. Per gli eventi formali, si possono indossare collant velati sui toni del nero o del nude. Ma ciò non esclude la possibilità di sperimentare con colori e fantasie più audaci, soprattutto se vogliamo puntare proprio sulla bellezza del collant e risaltare così le gambe.

L’importanza della continuità cromatica

Il mix più semplice è quello di scegliere i collant colorati in continuità cromatica con il proprio abbigliamento. A tal proposito possiamo optare per un grande classico, ovvero ton sur ton, oppure sul look monocromo.

La continuità di colore è una scelta molto amata in quanto permette di slanciare la figura, soprattutto in occasione di eventi più formali.

C’è anche la possibilità di abbinare i collant colorati scegliendo un solo capo coordinato: una combo indubbiamente facile e d’effetto. Il colore, ovviamente, deve essere dominante, così come il capo d’abbigliamento stesso (per esempio, abbinare collant e blazer della stessa tonalità è un’idea chic).