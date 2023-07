Vacanza estiva all’Isola d’Elba: cosa fare?

Se quest’anno si è scelta l’Isola d’Elba per le proprie vacanze estive, si può dire di aver avuto un’ottima idea. Perla del Tirreno e dell’arcipelago toscano, l’Elba ogni anno è in grado di attirare un’incredibile qualità di turisti: tutti la amano, vogliono immergersi nel suo limpido mare e ammirare la sua natura incontaminata. E se la bellezza delle spiagge elbane è nota a tutti, molti non sanno che in realtà l’isola ha molto di più da offrire: se si cerca una vacanza immersiva e completa, è bene affrettarsi a scegliere l’orario più adatto a sé tra quelli offerti dai numerosi traghetti per l’Elba e prenotare subito il viaggio.

Per viverlo al meglio, ecco qualche idea su cosa fare durante l’estate all’Isola d’Elba.

Le spiagge più belle (e nascoste)

Ovviamente non c’è vacanza estiva che si rispetti senza mare, a maggior ragione su un’isola, dato che ne è totalmente circondata. Le spiagge dell’Elba sono tantissime, perciò la scelta è vasta, ma ci sono alcune perle che proprio non ci si può perdere: nella zona di Portoferraio, si trova la famosissima Spiaggia delle Ghiaie, chiamata così per il suo suggestivo mix di ciottoli bianchi e sabbia. Il colore chiaro del litorale è in grado di esaltare la limpidezza di un mare già cristallino, con un effetto straordinario: è lo stesso che si può notare anche alla Padulella e a Capo Bianco, due spiagge non distanti che presentano gli stessi ciottoli.

Per aggiungere quel tocco di avventura alla propria vacanza, però, non si può evitare di mettersi in marcia alla ricerca de La Fetovaia, una spiaggia protetta da un promontorio selvaggio e raccolta nell’abbraccio della macchia mediterranea. Un po’ nascosta, è l’ideale per godere di privacy e relax su una spiaggia incantevole di sabbia dorata: si trova sul versante sud-occidentale, e si raggiunge con i mezzi da Marina Campo.

Divertimento notturno

L’Isola d’Elba è nota anche per essere sempre in clima di festa: fare serata qui è un’esperienza imperdibile, e non a caso ogni anno tantissimi gruppi di amici la scelgono come destinazione estiva. Qui si può infatti trovare una quantità spropositata di locali, bar e discoteche in cui scatenarsi a ritmo di musica, ma anche fare un semplice aperitivo con vista mare.

Sono diverse le spiagge dell’Elba a trasformarsi quando cala il sole, diventando delle vere e proprie discoteche a cielo aperto. La più famosa per questo è in assoluto la Spiaggia di Cavoli, sulla cui sabbia bianca e morbida vengono organizzati continuamente DJ set, festival e serate a tema in cui l’unica regola è divertirsi come non mai.

Trekking sull’Elba

L’Elba sa dare ai propri ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno: relax e mare, movida durante la notte, ma anche quel brivido di avventura che si cerca in ogni vacanza. Grazie alle sue caratteristiche geografiche e ai suoi promontori, l’isola è particolarmente adatta per fare trekking, seguendo uno dei tantissimi sentieri che permettono di raggiungere straordinari punti panoramici.

Ce ne sono di ogni livello difficoltà, ma per i più esperti quello imperdibile è il percorso del Monte Capanne, che una volta sulla vetta apre lo sguardo a una vista mozzafiato su tutta l’Isola.