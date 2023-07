Tina Cipollari, anche lei a rischio: Pier Silvio le da l’ultimatum: “O così o via da Ued”

A Mediaset si prospetta un vero e proprio vento di cambiamento e il motivo è da ricercarsi nelle nuove linee guida dettate da Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a lasciar fuori dall’emittente milanese la trash tv.

Oltre ai vari cambiamenti che riguardano il Grande Fratello Vip 8, un altra mossa potrebbe essere in arrivo, anche a Uomini e Donne. Infatti, sembrerebbe che l’amministratore delegato avrebbe dato un ultimatum anche a Tina Cipollari

Tina Cipollari riceve un ultimatum da Pier Silvio Berlusconi

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Nuovo tv, Pier Silvio ha dato un ultimatum a Tina Cipollari, opinionista del noto programma condotto da Maria De Filippi: basta trash, altrimenti a casa. L’imposizione del figlio di Silvio Berlusconi sarebbe nato dopo le varie lamentele da parte del pubblico ma anche da parte della stessa Maria De Filippi, intenzionata ad avvalersi ancora del contributo della vamp.

Come riportato da Leggo.it, le voci sul possibile addio di Tina Cipollari, sono state smentite. L’opinionista ha spiegato che ad oggi non ha ricevuto nessun avviso da arte di Maria e quindi anche quest’anno sarà al suo posto. L’inizio delle riprese per la nuova edizione di Uomini e Donne è datato fine agosto. I rumor, inoltre, parlano di una possibile novità nel programma a partire dalla prossima stagione televisiva: uno spazio dedicato agli animali a quattro zampe

Uomini e donne, anche qui cambierà qualcosa?

Al momento non sappiamo cosa succederà a Uomini e donne. Quel che è certo però è che Pier Silvio ha deciso di dare una svolta a tutti i programmi dell’emittente eliminando quel lato trash a cui da tempo eravamo abituati.

Basta pensare a cosa è successo a Barbara D’Urso, ma anche a tutti i suoi ospiti. Inoltre, anche al GFVip è stato stravolto tutto. Insomma, non resta che attendere per capire se anche Uomini e Donne sarà oggetto di cambiamenti in un futuro prossimo.