Grande Fratello 8: c’è il 1° concorrente nip: è un ragazzo umilissimo

Ancora novità per quanto riguarda il cast del Grande Fratello Vip. Come già confermato il reality partirà ufficialmente l’11 settembre e già da tempo ormai si parla della famosa svolta anti-trash.

Una svolta voluta dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, secondo la quale, la prossima edizione del programma sarà mista e soprattutto libera da ogni volgarità.Ciò significa che nella Casa più spiata d’Italia entreranno sia personaggi non noti che vip, ma che non devono essere ne influencer e tanto meno iscritti sul Onlyfans.

Arriva il promo concorrente Nip al Grande Fratello

Poche ore fa a lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano che sui social ha annunciato il primo protagonista Nip, ovvero non famoso, della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A quanto fa sapere la Marzano, che ha dato la notizia certa al 95%, il primo gieffino sarà un macellaio di cui, al momento, non è dato sapere nome e cognome.

Inoltre, ha spiegato che tutti concorrenti Nip di questa edizione saranno persone comuni con lavori umili. Impiegati, operai, commercianti, artigiani, e chi più ne ha più ne metta.

Ex concorrente si candida per Il GF Vip

È importante specificare che al momento si tratta semplicemente di un’indiscrezione e non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita dai canali ufficiali del reality. Quel che è certo invece è che visto tutti i nuovi cambiamenti di Pier Silvio è probabile che le vere novità si sapranno solo a pochi giorni dall’inizio.

Intanto, una nota e molto discussa ex gieffina ha fatto sapere di voler tornare a Mediaset tramite un appello pubblicato su Instagram nelle scorse ore. Si tratta di Aida Nizar, ex concorrente del reality. Ovviamente per lei non c’ è nessuna speranza, dato che Per Silvio è stato già molto convincente. Molte cose cambieranno