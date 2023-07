Temptation Island winter: Filippo Bisciglia non confermato alla conduzione, da Amici arriva proprio lei!

Dopo il grandissimo successo di Temptation Island 2023 Pier Silvio Berlusconi ha confermato una nuova edizione tutta invernale. Un ritorno quello di Filippo Bisciglia con la versione summer che davvero ha lasciato tutti senza parole.

Infatti, sono stati raggiunti addirittura il 25 %, 26% di share, un successo clamoroso che ha stupito. Stando alle prime anticipazioni pare che per la versione invernale ci sarà un cambio di rotta. Alla conduzione infatti non troveremo Bisciglia ma un altro collega…

Temptation Island Vip: dopo il grande successo arriva la versione invernale

Alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaella Mennoia ha parlato oltre del grande successo che sta riscontrando questa edizione di Temptation Island anche di qualche piccola anticipazione sulla versione invernale.

Il braccio di Maria De Filippi ha fatto sapere che al momento è ancora presto pensare al reality in versione maglione e camino, ma l’idea che questo presto accadrà la entusiasma. Quel che sembra sicuro è che per adesso non sembra essere confermata la presenza di Filippo Bisciglia. Infatti, al suo posto potrebbe arrivare qualcun altro di molto interessante.

Temptation Island Winter: al posto di Bisciglia, Lorella Cuccarini?

A lanciare questa indiscrezione bomba Dagospia. Il noto giornalista fa sapere sul suo portale che al posto di Filippo Bisciglia per l’edizione Winter di Temptation Island potrebbe arrivare addirittura Lorella Cuccarini da Amici. Una notizia che al momento precisiamo non trova nulla di confermato ma sarebbe senza dubbio una grande opportunità per l’insegnante di Amici, che possiamo dire sula rete Mediaset ha ritrovato il suo riscatto.

I viaggio dei sentimenti è arrivato quasi a conclusione. Qui, nel lussuosissimo Resort della Sardegna le 7 coppie si sono separate in due diversi villaggi per 21 giorni.

Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, stanno cercando di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidita’ dei loro sentimenti. Come ben sanno chi sta seguendo il programma diverse coppie sono già scoppiate.