Un posto al sole, anticipazioni venerdì 28 luglio: Marina lo fa davvero!

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata del 28 luglio ci fanno sapere che Samuel cercherà qualcuno con cui parlare dopo aver tradito Speranza. Marina cercherà di rubare un oggetto di Tommy per prelevare il suo DNA.

Invece Ada confida a Rossella di provare qualcosa per Nunzio. Intanto Antonio e Manuel litigano aspramente. Alberto chiede a Serena di mettere in riga le sue sorelle, perché non pagano l’affitto da tempo. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Un posto al sole 28 luglio: Nunzio in crisi

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole venerdì 28 luglio. Si tratta dell’ultimo appuntamento settimanale per gli amanti della soap. La trama si concentrerà molto su Samuel confuso e stranito per quello che è successo Il ragazzo si sentirà in colpa per aver tradito la sua fidanzata.

Nello stesso tempo però sa che da parte sua i suoi sentimenti verso Speranza sono cambiati e ora ha bisogno di sforarsi con qualcuno per schiarirsi le idee. Intanto, Ada confessa il suo interesse per Nunzio e proverà ad avere il suo appoggio.

Anticipazioni venerdì 28 luglio: Marina prova a rubare il pupazzo di Tommy

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che Antonio e Manuel hanno un litigio che mette a dura prova la loro amicizia. Alberto chiede a Serena di rimproverare le sue sorelle per non aver pagato l’affitto da tempo. Infine, largo spazio anche a Marina decisa a trovare la verità.

La donna c on l’aiuto di Silvana sembra essere vicino a quello che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. infatti, ha capito che Tommaso potrebbe non essere figlio di Roberto. Per avere la certezza la Giordano prova a rubare il pupazzetto del piccolo, in modo da prelevare il DNA del bambino.