Al Bano si arrampica sul traliccio del palco e accade l’impensabile: choc al concerto

E’ riuscito a creare panico ma anche tanta ammirazione Al Bano dopo la sua performaces canora. L’artista infatti si resto protagonista di una acrobazia che poteva costargli davvero molto caro. Nonostante i suoi ottant’anni Carrisi continua a stupire e a mostrare una forza di volontà fuori dal normale.

Questa volta, è riuscito nel suo intento a scioccare gli abitanti di Pomigliano D’Arco, un paesino nel Napoletano. Il Maestro di Cellino San Marco durante la sua esibizione i si è arrampicato su uno dei tralicci che reggeva il palco .

Albano Carrisi si arrampica sul traliccio del palcoscenico: è panico

Un gesto inaspettato e del tutto improvviso quello di Al Bano che ha commesso pochi giorni fa. Molto probabilmente Carrisi, preso dall’entusiamo per l’affetto dimostrato dal pubblico, ha voluto dare loro ancora più carica e possiamo dire ci è riuscito benissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Ma non è finita qui, perché Carrisi ha dato prova di una performance davvero energica: una volta sul traliccio, infatti, l’artista ha continuato a cantare, mentre il suo pubblico era giustamente in adorazione. Intanto i video del concerto sono già diventati virali online.

Panico e paura al concerto: la performances divide

Se da una parte c’è chi lo ha applaudito, dall’altra però c’è anche chi si è spaventato. Qualcuno tra la folla più volte lo ha invitato a scendere evitando che gli potesse accadere qualcosa. dal traliccio per evitare di farsi male.

Alla fine Albano, poi, è sceso e si è rimesso al centro del palco, continuando col suo spettacolo. Superati gli ottant’anni Carrisi non teme rivali. L’ex marito della Power è più in forma che mai. Come in molti sapranno solo due mesi fa festeggiava il traguardo, sull’età e ha festeggiato con un concerto all’Arena di Verona, lo show “4 volte 20”, che è stato trasmesso anche in televisione, ottenendo ottimi ascolti.