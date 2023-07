Un posto al sole anticipazioni lunedì 31 luglio 2023: Rossella distrutta per la decisione di Rossella

Continua con grande successo la messa in onda di un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi assisteremo a dei grandi colpi di scena. In particolar modo, diventa sempre più particolare la storia tra Nunzio e Rossella.

I due orami sono allo sbaraglio. Particolare anche la situazione tra Marina e Lara. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nell’episodio di lunedì.

Un posto al sole anticipazioni 31 luglio: Ross in crisi

Rossella si sta sforzando di tenere Nunzio a distanza, ma sta per entrare a conoscenza di una verità che la sconvolgerà e che la metterà inevitabilmente davanti alla realtà dei fatti.

Purtroppo, il ragazzo farà un passo indietro e si lascerà andare con Ada. Per Ross sarà davvero un colpo molto difficile da digerire soprattutto perchè sembrava decisa a prendere una decisione anche con Riccardo. Nello stesso tempo anche Ada confessa a l’amica il forte interessa che ha per il giovane chef.

Anticipazioni lunedì: Antonio si sfoga con Viola

Intanto, Antonio vorrebbe sfogarsi con Viola, circa quanto è accaduto con Manuel. Clara, invece, reagisce male al nervosismo ed ai sospetti infondati di Alberto. Quest’ultimo, con il proprio atteggiamento ostile, finirà con l’ottenere il risultato opposto a quello sperato. Largo spazio anche a Samuel che vorrebbe confessare il suo tradimento a Speranza.

Infine, occhi aperti anche su Marina. La Giordano vuole incastrare Lara e dimostrare finalmente al Ferri che la donna è una persona falsa. Ormai, ha capito che la Martinelli nasconde qualcosa su Tommaso e dopo aver provato a prendere un pupazzetto del piccolo per prelevare il Dna, adesso nessuno la ferma. Purtroppo, Ida sembra aver capito qualcosa e proprio nel momento in cui sembrava tutto fatto la donna l’ha bloccata. Insomma, nel corso della settimana a venire non mancheranno colpi di scena