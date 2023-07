Oroscopo 31 luglio 2023: Vergine irresistibili, Pesci in bilico tra due fuochi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 31 luglio, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere un po’ più di parola. Per quanto riguarda gli Ariete, invece, farebbero bene ad aprirsi di più

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Di solito fate una certa fatica ad aprirvi, soprattutto nei rapporti d’amicizia. In amore, invece, riuscite ad esprimervi un po’ in più. Ad ogni modo, è sempre necessario darsi da fare per spiccare tra la folla.

Toro. In questo momento sentite il bisogno di brillare. Siete di indole poco vendicativa e rancorosa, tuttavia, se qualcuno vi sta facendo perdere la pazienza da tempo, potreste giungere anche voi ad un punto di non ritorno.

Gemelli. Siate gentili e non perdetevi in un bicchier d’acqua.. Ricordate che le buone azioni tornano sempre indietro, così come le cattive. Per tale ragione, siate sempre sicuri di voi e comportatevi in modo da riposare serenamente di notte.

Cancro. Non importa quanto sia difficile riuscire ad arrivare ad un obiettivo, se ve lo siete messi in testa, difficilmente cambierete idea. Dal punto di vista professionale potreste ricevere una promozione.

Leone. Buon momento per quanto riguarda le finanze e l’economia. Cercate di essere avveduti con il denaro e non concedetevi troppi sfizi.. Nella vita la cosa migliore è sempre la via di mezzo.

Vergine. In amore siete molto passionali e difficilmente la persona che amate o che desiderate riuscirà a resistervi. Venere è con voi è vi invoglia ad osare e a non avere vergogna di mostrare la vostra vera natura.

Previsioni 31 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Quando fate una promessa o date la vostra parola dovreste sempre cercare di rispettarla. Non fatevi prendere dal panico dinanzi gli intoppi e le piccole difficoltà che la vita pone sul vostro cammino.

Scorpione. Ci sono state delle piccole divergenze in amore ultimamente, ma adesso tutto sarà risolto. Non siate troppo titubanti e cercate di allargare i vostri orizzonti, soprattutto in ambito professionale.

Sagittario. L’oroscopo del 31 luglio vi esorta ad essere reattivi. Ci sono delle novità all’orizzonte, ma è il caso di ponderare bene prima di esporvi. Specie sul lavoro, cercate di fare buon viso e cattivo gioco.

Capricorno. Se ci sono stati dei disguidi in amore, adesso è tempo di recuperare. Mischiare sentimento e lavoro non è mai una cosa saggia, ma se siete costretti, cercate di ritagliarvi i vostri spazi.

Acquario. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più attenti alle decisioni che prenderete nel prossimo futuro. In questo periodo siete un po’ suscettibili, quindi è il caso di prestare maggiore attenzione.

Pesci. Siete tra due fuochi e questo potrebbe spingervi ad andare in tilt. Ricordate di separare sempre le faccende di tipo professionale da quelle sentimentali, altrimenti potreste generare il caos.