Terra Amara anticipazioni: Demir lo annuncia davanti a tutti, è scandalo!

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi dal 31 luglio al 6 agosto 2023 ci saranno grandi novità. Nello specifico al centro della trama troveremo Demir che lascerà tutti senza parole gridando allo scandalo.

Ma non solo largo spazio anche ad Yilmaz e Zuleja che decideranno di affrontare personalmente i loro consorti. Ma vediamo insieme tutti i dettagli

Terra Amara anticipazioni: Fekeli finisce nelle grinfie di Fikret

Nei prossimi episodi di Terra Amara in onda nei prossimi giorni vedremo Mujan e Yilmaz discutere sul loro futuro e sulla paternità di Adnan. Hunkar e Fekeli organizzano un incontro, sperando che i loro figli possano finalmente accordarsi e riappacificarsi. Oltre ai due amanti, saranno presenti anche Behice, Mujgan e Zuleyha. L’altun alla fine farà una sfuriata davanti a tutti.

Hunkar e Fekeli capiscono che trovare un punto d’incontro non è semplice. Intanto, Behice proverà ad incastrare Fikret, la donna ha capito che l’uomo mente sulla sua identità. Il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui Fekeli in viaggio con il nipote capisce che è stato vittima di un attacco: qualcuno li ha incastrati. La verità però è tutta un’altra, il finto nipote dell’uomo fa parte del complotto.

Yilmaz rapisce Adnan: Zuleja chiude per sempre con il suo amato

Le anticipazioni ci fanno sapere anche che nei prossimi episodi vedremo diffondersi sempre più la verità su Adnan. Demir indice una conferenza stampa. L’imprenditore annuncia pubblicamente che il primogenito è in realtà figlio di Yilmaz. Tuttavia, lo Yaman non è del tutto sincero, ed il nemico giurato, che sta assistendo alla scena, s’innervosisce.

Così, l’Akkaya s’intrufola nella tenuta per rapire Adnan. Quando il signore se ne accorge, accusa Gulten di aver aiutato l’ex meccanico. Allora interviene Fekeli per aiutare la povera domestica, che è innocente. Yilmaz riporta Adnan a casa. L’ex meccanico dice a Demir di averlo fatto soltanto perché non vuole separare il bambino dalla mamma. Zuleyha si scaglia contro l’Akkaya, accusandolo di comportarsi come ha sempre fatto il marito