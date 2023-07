Maria De Filippi avvistata in questi giorni d’estate: auto di lusso e shopping frenato

Maria De Filippi, conosciuta come la “Queen Mary” di Mediaset, è un’icona televisiva amatissima. Nei giorni scorsi, è stata avvistata a bordo di un’auto di lusso del valore di ben 70mila euro, un’elegante Audi Q7 bianca. Questa secondo alcune indiscrezioni non sarebbe neanche l’unica vettura di suo possesso.

La sua vita è stata segnata dalla recente scomparsa del marito, ma la determinazione di tornare al lavoro l’ha portata a riprendere i suoi numerosi impegni senza mai fermarsi. Nell’attesa di partire per Ansedonia insieme al figlio ecco dove è stata beccata in questi giorni

Maria De Filippi avvistata in un’auto di lusso: shopping sfrenato

L’auto avvistata con Maria De Filippi è una lussuosa Audi Q7 bianca dal valore di 70mila euro. La conduttrice sembra usarla per le sue attività di shopping durante il weekend. Questa vettura è solo una delle numerose proprietà della celebre presentatrice televisiva, che gode di un notevole successo professionale.

La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti motivo per cui non è passata inosservata ai curiosi. La conduttrice televisiva si è rilassata facendo acquisti pazzi. Tra poco le attende il suo meritato riposo e anche quest’anno la località sarà sempre Ansedonia, posto amatissimo da Costanzo.

Il successo di Maria De Filippi

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno formato una delle coppie più longeve e unite dello show business italiano. La recente scomparsa del marito è stata un duro colpo per la conduttrice, ma ha mostrato grande forza e gratitudine verso coloro che l’hanno sostenuta in questo momento difficile.

La sua carriera televisiva è stata caratterizzata da successi come “Amici di Maria De Filippi” e “Uomini e Donne,” programmi amati dal pubblico di tutte le età. Non meno importante anche C’è posta per te, che anche quest’anno è stato confermato nel palinsesto.