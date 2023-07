Andrea Foriglio, silura Nicole: “Perchè non mi ha cercato? Adesso parlo io!”

Di recente l’ex corteggiatore di Nicole Santinelli ha risposto ai fan che in questi mesi si sono chiesti se davvero lui e l’ex tronista si fossero sentiti. Nello specifico, Andrea Foriglio è stato molto pungente, rivelando cosa realmente pensa della giovane.

Andrea non ha nascosto di aver provato un forte interesse per la ragazza e di essere stato sempre sincero. Certo il suo non era amore, ma c’era un forte coinvolgimento. L’osteopata però a distanza di mesi si è voluto togliere anche qualche sassolino dalla scarpa raccontando perchè lui e la giovane non si sono più sentiti dal dopo scelta.

Andrea Foriglio silura Nicole: ecco perchè non mi ha scritto

Andrea ha un’idea ben precisa su quello che è accaduto. Certo ci è rimasto male che Nicole abbia preferito approfondire di più la conoscenza con Carlo e proprio per questo motivo dopo che si sono lasciati lui non ha voluto sapere nulla. Andrea è stato chiaro fin dalla prima intervista: Non solo la seconda scelta di nessuno.

In questo modo avrebbe fatto capire alla Santinelli che non ci sarebbe stata nessuna possibilità per loro due. Anche perchè quando Nicole ha lasciato Carlo ha lasciato intendere di voler riprovarci con Andrea.

L”ex corteggiatore racconta la verità sulla frequentazione con Roberta

Nei mesi scorsi si è parlato tanto anche della conoscenza tra Roberta Di Padua e Andrea. La dama del trono over non ha mai nascosto un particolare interesse per il giovane e lo ha dimostrato in vari modi.

A tal proposito Foriglio ha fatto sapere che con la giovane di Cassino non ha mai avuto frequentazione ne prima e ne adesso. Il motivo non riguarda l’età ma solo perchè ha preferito che si calmassero le acque. Troppe chiacchiere e gossip non fanno per lui. E sulla possibilità di ritornare a Ued Andrea non ha negato che un’altra possibilità se la darebbe con piacere.