Un posto al sole anticipazioni: il battesimo si trasforma in tragedia

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi un nuovo colpo di scena lascerà i telespettatori senza parole. Da un bel po’ di mesi, al centro della trama della soap made in Napoli c’è l’intricato triangolo formato da Roberto Ferri, Marina Giordano e Lara Martinelli.

Quest’ultima si è presentata a Napoli proprio nel giorno delle nozze di Roberto e Marina, con la chiara intenzione di separarli. Anche perché con lei ha portato il piccolo Tommy. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: Marina pronta a tutto per incastrare Lara

Come abbiamo visto nei precedenti episodi con un piano diabolico, Lara ha attirato a se Roberto, facendogli credere non solo di avere un bambino ma che vuole fare di tutto per far si che tornino ad essere una famiglia.

Una bugia andata avanti per mesi, ma che potrebbe presto spuntare fuori. Merito di Marina che, grazie all’aiuto della cameriera Silvana, sta indagando fino in fondo, alla ricerca di prove che possano incastrare definitivamente la Martinelli. La svolta potrebbe arrivare proprio nei prossimi episodi, quando andrà in scena anche il battesimo del bambino.

Anticipazioni: Marina potrebbe rovinare tutto

Tale anticipazioni precisiamo è solo un ipotesi. infatti, questa è nata dopo che come in molti ricorderanno Lara è piombata nella vita dei Ferri, distruggendo la loro serenità proprio durante le loro nozze?. Beh, Marina potrebbe fare lo stesso, ma nel bel mezzo del battesimo del piccolo Tommaso.

Marina nei prossimi episodi riuscirà a procurarsi un peluche di Tommaso, attraverso cui prelevare il DNA. Quello di Roberto, la Giordano la avrà già recuperato attraverso un bicchiere dal quale l’imprenditore aveva bevuto. La verità spunterà finalmente fuori? Non ci resta altro che attendere…