Un posto al sole anticipazioni, spunta un indizio clamoroso: per qualcuno finisce malissimo

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi non mancheranno i colpi di scena. Dai social, è spuntato fuori un’indizio che lascerà tutti senza parole.

Le ultime puntate della Soap si sono concentrate sulla spinosa situazione di Lara Martinelli e del suo astuto inganno contro Roberto Ferri. La donna sta fingendo da tempo di aver avuto da lui Tommaso ma non è affatto così. M cosa succederà dopo?

La dark lady di Palazzo Palladini da un momento a l’altro si sta vedendo il suo castello crollare. Nello specifico, l’arrivo di Ida ma anche l’aver capito che Marina sta escogitando qualcosa la stanno iniziando a far tremare. La Giordano infatti è sempre più vicina alla verità e cioè che Tommy è figlio di Ida e non di Lara e che Roberto non può essere suo padre. La donna sta provando da giorni a cercare di raccogliere prove e adesso i fans si chiedono come finirà tutto questo andazzo.

Oltre alle Anticipazioni, dai social è emerso un indizio che potrebbe finalmente far luce sul destino della Martinelli. A pubblicare lo spoiler Nina Giordano, interprete di Marina, la quale ha postato nelle stories su Instagram una foto molto particolare, che ha subito attirato l’attenzione .

Lara Martinelli finisce in carcere? Lo spoiler clamoroso

Si tratta di una pagina del copione di Un Posto al Sole, accuratamente censurata, bisogna dirlo, ma che nasconde un indizio preziosissimo. Infatti, tra le righe ancora visibili, si può notare che una delle scene sarà ambientata in un carcere!

Questo significa che qualcuno finirà in galera. Sarà proprio Lara? Una delle ipotesi più probabili è che la Martinelli venga smascherata proprio dalla Giordano e denunciata alla polizia. Di conseguenza, non le resterà che affrontare un processo. E stando ai calcoli tale scena dovremmo vederla tra circa due mesi, dopo la pausa estiva.