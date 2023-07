Oroscopo 1° agosto 2023: Ariete combattivi, Bilancia molto ligi

Le previsioni dell’oroscopo del 1° agosto vedono i Pesci un po’ in balia degli eventi. I Toro, invece, devono essere più intraprendenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete determinati e combattivi e non vi risparmiate mai. Se ci sono delle novità in arrivo, saprete accoglierle con grande entusiasmo. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti in meglio.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 1° agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere più intraprendenti. Soprattutto sul lavoro è importante essere onesti con se stessi e con gli altri. Date tempo al tempo.

Gemelli. Ci sono conseguenze a tutte le azioni compiute. Imparate dai vostri errori in modo da non ricadere negli stessi sbagli. Se siate troppo indecisi su una decisione da prendere, forse è opportuno riflettere.

Cancro. Nel lavoro avete bisogno di una pausa. I nati sotto questo segno sono soliti caricarsi dei problemi di tutti, badando poco alle proprie esigenze. Ebbene, adesso è giunto il momento di pensare un po’ di più a voi.

Leone. Siate intraprendenti e lungimiranti. L’Oroscopo vi preannuncia che presto ci saranno delle novità che avranno a che fare soprattutto con la casa e la famiglia. Non è escluso che possano chiudersi contratti o accordi.

Vergine. Non siete persone particolarmente loquaci. I nati sotto questo segno amano fare i fatti e non le parole. Dal punto di vista professionale, invece, è importante essere sempre sul pezzo e non abbassare mai la guardia.

Previsioni 1° agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto precisi e ligi nel lavoro. Quando vi viene dato un incarico, non vi fermate fino a quando non lo avrete portato a termine. In amore e in amicizia, invece, siete un po’ più distratti.

Scorpione. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 1° agosto dovete prendere il lato positivo delle cose. Dietro ogni evento che accade c’è sempre qualcosa di positivo da imparare e da cui trarre benefici.

Sagittario. Cercate di essere un po’ più flessibili e predisposti al dialogo. In questo periodo siete un po’ agitati e potrebbero nascere delle piccole divergenze, soprattutto con le persone a cui tenete di più, siate attenti.

Capricorno. Siete molto decisi e predisposti a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Per farlo, però, in certi casi potreste essere costretti a pestare i piedi a qualcuno, per poi assumervi le vostre responsabilità.

Acquario. Occhi aperti sul lavoro. Non tutte le persone che vi circondano sono in grado di essere onesti e puri come lo siete voi. Nei rapporti interpersonali, invece, è necessario guardare avanti con ottimismo.

Pesci. Ci sono un po’ di faccende da mettere a posto, soprattutto per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Ultimamente siete stati piuttosto confusi, quindi, potreste aver creato un po’ di caos nei rapporti interpersonali, è ora di mettere ordine.