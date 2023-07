Uomini e donne, scoppia un’altra coppia nata in questa ultima stagione: “

Dopo Isabella e Fabio pare che sia scoppiata un’altra coppia nata in questa ultima stagione di Uomini e donne. Stiamo parlando tra l’altro di una dama molto chiacchierata che ha fatto altrettanto discutere all’interno del parterre. Protagonista spesso di liti, sia con Gemma e Gianni stiamo parlando di Paola Ruocco.

Infatti, nel corso delle ultime puntate l’assenza della donna si era fatta sentire eccome. Come in molti ricorderanno all’improvviso di lei non si è saputo più nulla. Alla fine intervistata dal magazine del programma rivelò di aver intrapreso una storia ocn il cavaliere Daniele.

Uomini e donne: Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati

Come riporta Lorenzo Pugnaloni, nel suo Lollo Magazine, la dama è tornata single. A farlo sapere lei stessa precisando che da tempo ormai non ha più una storia con Daniele. I due almeno fino ad una settimana fa sono sempre apparsi sempre uniti ed affiatati, ma qualcosa di recente ha rotto il proprio equilibrio. Il motivo di tale rottura pare sia legato ad obiettivi di vita diversi.

Secondo Paola Ruocco ad una certa età è impossibile cambiare o modificare il proprio carattere. Differentemente da Danielei, lei ama più vivere alla giornata, mentre lui era molto più schematico. Pochi sanno che per amore, la donna aveva lasciato anche la sua città per trasferirsi in quella di origine dell’ex fidanzato.

La dama torna nel parterre di Ued?

Paola ha continuato dicendo che fin dal primo momento avevano scelto la convivenza in modo da conoscersi subito. Purtroppo ci sono stati degli aspetti dell’ex cavaliere che non le hanno piaciuto affatto.

Per questa ragione ha preferito fare un passo indietro e tornare alla sua vita di prima. E alla domanda sul se tornerà a settembre a Ued per ora ha risposto che non è nei suoi pensieri. QUindi molto probabilmente tra le dame non la vedremo seduta…