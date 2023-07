Cesara Buonamici parla del Grande Fratello: ecco cosa le ha chiesto Pier Silvio

Cesara Buonamici ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera in cui ha parlato del suo nuovo incarico come opinionista del Grande Fratello. La giornalista ha svelato quelli che sono stati i motivi celati dietro la scelta di Pier Silvio Berlusconi, e non solo.

La donna, infatti, ha svelato anche cosa le ha detto l’amministratore delegato dell’azienda quando le ha fatto questa proposta. Inoltre, ha parlato anche di quale sarà il suo ruolo e come si comporterà in studio.

Cesara Buonamici svela cosa le ha detto Pier Silvio Berlusconi

Nel corso di una recente intervista, Cesara Buonamici ha svelato quali siano i motivi per cui Pier Silvio Berlusconi l’ha scelta come opinionista del Grande Fratello. La giornalista ha detto di essere rimasta un po’ sorpresa quando ha ricevuto la proposta e questo perché per lei si tratta di un ruolo del tutto inedito. L’azienda, però, aveva bisogno di raddrizzare un po’ il tiro dopo le precedenti esperienze, per tale motivo, ha scelto di investire su un volto autorevole.

Cesara, infatti, ci ha tenuto a precisare che non era una sua volontà cimentarsi in questo ruolo. Quando le è arrivata la proposta, però, non si è potuta tirare indietro ed ha accolto questo incarico come un’opportunità per arricchire il suo curriculum. Ovviamente, adesso viene da chiedersi quale sarà l’approccio che la donna adopererà nell’interpretare il ruolo di opinionista del reality show. Ebbene, anche per questo c’è stata una spiegazione.

Come si comporterà la giornalista al Grande Fratello

A tal riguardo, Cesara Buonamici ha detto che sarà esattamente se stessa all’interno del Grande Fratello Vip. Il suo approccio, dunque, sarà certamente di tipo giornalistico poiché Pier Silvio le ha chiesto di portare esattamente se stessa all’interno del programma. Portare una versione diversa di sé, adattandola al contesto, non avrebbe alcun senso, dato che il programma si accinge ad intraprendere una strada molto diversa rispetto al passato.

Durante l’intervista, poi, la Buonamici ha anche detto se ritiene che questa esperienza possa modificare in qualche modo il suo lavoro da giornalista. A tal riguardo, ha detto di non avere alcun timore a riguardo. Il suo lavoro al TG 5 non subirà alcuna modifica. Lei, infatti, ha intenzione di aggiungere e non di togliere. Infine, la donna ha speso anche alcune parole per commentare il solido legame che ha con Alfonso Signorini. A tal riguardo, ha detto che i due sono legati da tantissimo tempo da una salda amicizia, pertanto, sicuramente si supporteranno a vicenda in questa nuova avventura.