Gemma e Armando nel mirino, ex dama svela: “Ecco perché sono a Uomini e Donne”

Tra i volti più discussi di Uomini e Donne ci sono, sicuramente, quelli di Gemma Galgani e Armando Incarnato. Il motivo per cui i due vengono spesso bersagliati risiede nel fatto che sono all’interno del talk show pomeridiano da tantissimo tempo e non sono ancora riusciti a trovare l’amore.

In queste ore, allora, un’ex dama del parterre degli over, che ha fatto molto discutere all’interno del programma, si è scagliata contro i due, facendo delle considerazioni molto pungenti. Vediamo cosa ha detto.

Nuove rivelazioni su Gemma e Armando di Uomini e Donne

Armando Incarnato e Gemma Galgani sono stati presi di mira da un’ex dama di Uomini e Donne. La persona in questione è Paola Ruocco. La donna ha rilasciato un’intervista sul magazine di Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato della sua esperienza nel programma, della sua vita sentimentale e di tante altre cose. Tra gli argomenti toccati, poi, ci sono stati anche dei riferimenti a Gemma e Armando.

Nello specifico, le è stato chiesto se pensa che quest’anno i due riusciranno finalmente a trovare l’amore. Come già trapelato di recente, i due sono stati confermati all’interno del cast della prossima edizione della trasmissione, quindi, sorge spontaneo chiedersi se questa sia la volta buona. Ebbene, dinanzi tale domanda, la dama ha risposto sorridendo e poi ha aggiunto una stoccata. Nello specifico ha detto che non crede affatto che i due troveranno l’amore in quanto non sono in studio per questo. I loro scopi sono tutt’altri, che esulano completamente dalla ricerca di una stabilità sentimentale.

Paola Ruocco ha rotto con Daniele, tornerà a UeD?

Oltre che fare queste piccate considerazioni su Gemma e Armando, l’ex dama di Uomini e Donne ha parlato anche della sua vita sentimentale. Lei aveva lasciato la trasmissione per conoscere Daniele. Purtroppo, però, le cose tra loro non sono decollate. Ultimamente hanno avuto delle forti discussioni dovute alla troppa divergenza di opinioni. In particolare, Paola ha detto che i due la pensavano in maniera troppo diversa su tante cose.

Per quanto riguarda un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, invece, la dama è stata molto vaga. A tal riguardo, ha detto che per il momento questa non sia la sua principale priorità in quanto ha altro a cui pensare. Per tale ragione, ha detto che adesso ha bisogno di stare un po’ con se stessa, di riprendere in mano la sua vita, specie per quanto riguarda il lavoro, che ha un po’ trascurato trasferendosi a Desenzano per amore.