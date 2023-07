Temptation Island segnalazione su Daniele: ecco dove e con chi è stato avvistato dopo il programma

Temptation Island sta per chiudere i battenti e, nel frattempo, sul web è trapelata una segnalazione che riguarda Daniele, il fidanzato di Vittoria. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al programma per volere di lei.

La donna è desiderosi di mettere su famiglia, mentre lui è un po’ restio avendo già un figlio. Ad ogni modo, loro sono una delle coppie che ancora non ha effettuato il falò di confronto nel programma. Sul web, però, è emersa un’indiscrezione che lo riguarda. Ecco di che cosa si tratta.

Ecco la segnalazione su Daniele di Temptation Island

I protagonisti di Temptation Island stanno per liberarsi dei vincoli contrattuali, che li obbligano a non divulgare contenuti sui social in merito a come siano andate le cose con i fidanzati e le fidanzate. Sul web, però, non mancano gli interventi di alcuni utenti i quali hanno delle prove che immortalano i vari protagonisti in giro per l’Italia e, quindi, svelano in anticipo l’esito degli incontri con i rispettivi partner.

A finire al centro dell’attenzione in queste ore è stato Daniele, che ha deciso di partecipare a Temptation Island per volere di Vittoria. L’influencer Deianira Marzano ha riportato la testimonianza di una sua fan, la quale ha dichiarato di aver beccato il concorrente a Sabaudia. A corredo della segnalazione, poi, è presente anche un’immagine che testimonia e rende credibile il tutto. Nello scatto in questione il ragazzo appare in compagnia di una fanciulla. Ma non è finita qui.

Avvistato anche Manuel: tutte coppie scoppiate?

L’autrice della segnalazione su Daniele di Temptation Island ha detto di aver avuto modo di scambiare due chiacchiere con il ragazzo. A tal riguardo, ha detto di aver avuto proprio una bella impressione di lui, in quanto sembra essere un ragazzo davvero molto umile. Oltre a questo, poi, la persona in questione ha detto di aver notato un velo di tristezza negli occhi e nelle parole del concorrente del reality show. Insieme a Daniele c’era anche Manuel che, per fortuna, era da solo. Questo, dunque, vuol dire che non deve aver fatto pace con la sua ex Francesca.

Attraverso questa segnalazione, dunque, in molti hanno intuito che, molto probabilmente, anche la storia tra Daniele e Vittoria sia giunta al capolinea. Ricordiamo che nella puntata di questa sera assisteremo al loro falò di confronto e dalle anticipazioni pare proprio che il ragazzo perderà le staffe.