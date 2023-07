Un posto al sole anticipazioni martedì 1 agosto: scoppia una lite furibonda

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata di domani ci sarà una lite davvero furibonda che interesserà due protagonisti della serie.

Rossella farà chiarezza finalmente sui suoi sentimenti mentre Renato Poggi tra una paranoia e l’altra, avrà anche lui modo di fare, forse, chiarezza nel suo cuore mentre per Samuel, una volta tanto deciso ad essere sincero con Speranza, arriverà un impedimento improvviso. Di cosa si tratterà?

Un posto al sole anticipazioni 1 Agosto: Rossella in crisi

Come abbiamo visto nei precedenti episodi quello di Rossella è un periodo di certo non facile. Sia sul lavoro che nella vita privata, infatti, continuerà a regnare sovrano il caos. Professionalmente, per la ragazza, continuerà a non essere facile sopportare gli atteggiamenti contrari del primario Luca ma il vero problema che la logora sarà dovuto alla sua situazione sentimentale.

Una novità improvvisa, giunta proprio sul lavoro, darà origine ad una lite furibonda con il fidanzato Riccardo. Alla base di tutto, però, ci sarà la forte insofferenza per Nunzio. I due ragazzi da quando si sono baciati è cambiato tutto.

Anticipazioni: Renato geloso di Luca De Santis

Intanto, le anticipazioni ci fanno sapere anche che la presenza di Luca De Santis non sarà ben accetta nemmeno da Renato Poggi. Proprio il primario, tanti anni prima, aveva causato la turbolenta separazione dell’uomo con la moglie Giulia e, proprio per questo, ritrovarsi Luca a Palazzo Palladini e, per di più, impegnato con la sua ex moglie e proprio per questo ritrovarselo non è affatto facile.

Questo infatti sarà per Poggi motivo di grande fastidio. Renato sarà letteralmente intollerante alla nuova coppia. Infine, Samuel, troverà il coraggio di chiarire la sua posizione con Speranza. Per il ragazzo, aver ceduto alle provocazioni di Micaela rappresenterà un problema di coppia e sa che deve essere sincero