Temptation Island, Daniele si ferisce dopo il tradimento di Vittoria: villaggio sfasciato (VIDEO)

Durante l’ultima puntata di Temptation Island si è parlato molto di Daniele e Vittoria. Il ragazzo ha visto una serie di filmati che ritraevano la sua compagna in compagnia del tentatore. I due si sono spinti piuttosto oltre, al punto da scatenare le ire del fidanzato.

Soprattutto nel momento in cui Vittoria si è chiusa in camera per quasi due ore con il tentatore, Daniele ha dato di matto. Il giovane ha sfasciato un villaggio, finendo per ferirsi anche ad una mano. Vediamo cosa è successo.

Vittoria tradisce Daniele a Temptation Island

Daniele e Vittoria hanno fatto il falò di confronto a Temptation Island. A richiedere l’incontro è stato il ragazzo. Dopo aver preso visione di svariati filmati in cui la sua fidanzata era in atteggiamenti piuttosto spinti con il tentatore, il giovane è esploso. Vittoria si è spinta piuttosto oltre, cosa che non immaginava neppure lei. Durante uno sfogo, infatti, ha detto che credeva che sarebbe stato Daniele a commettere degli errori, mentre invece è stata lei.

La ragazza, infatti, si è chiusa nella camera del suo tentatore per diverso tempo. Come tutti i telespettatori sanno, all’interno delle camere dei tentatori e delle tentatrici non ci sono le telecamere. Per tale ragione, dall’esterno è possibile sentire solo gli audio. Ebbene, da essi è stato palese intuire che i due siano andati oltre. Al momento non si sa se si siano s cambiati solo baci molto passionali, o se abbiano avuto un rapporto intimo completo.

Daniele rompe tutto e si ferisce ad una mano

Ad ogni modo, al di là di quello che sia accaduto nello specifico, fatto sta che Daniele è esploso dopo aver visto i video di Vittoria nel pinnettu di Temptation Island. Dopo l’ennesima clip, infatti, il giovane è uscito dalla stanza ed ha cominciato a tirare calci e pugni contro tutto. Ad un certo punto, poi, ha lanciato in aria sedie e tavolini, finendo per rompere anche degli oggetti.

Durante questo scatto di ira, Daniele si è anche ferito ad una mano. Ad un certo punto, infatti, è stato costretto a disinfettare la mano ed a fasciarla con una garza. Arrivato al limite, dunque, il protagonista ha chiesto il falò di confronto ed ha avuto modo di incontrare la sua fidanzata. In tale occasione, ovviamente, non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro di lei e di decidere di uscire dal programma separato da lei.