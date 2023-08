Grande Fratello Vip, Pier Silvio non si ferma: arrivano restrizioni anche ai fan

Sarà un’edizione davvero davvero particolare quella del Grande Fratello Vip/Nip in onda da settembre 2023. Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di imporre ulteriori regole al reality show e così anche ai suoi concorrenti.

Ma non solo, secondo la nuova indiscrezione, anche i fan dovranno avere un determinato comportamento sul web. Insomma, per questa nuova edizione non verrà risparmiato nessuno. Ma in cosa comporta questo regolamento?

Grande Fratello Vip/Nip: cambia anche il regolamento per i fan

Dopo le varie restrizioni che Pier Silvio Berlusconi ha fissato per i concorrenti, dando una svolta decisiva al reality, ecco che arrivano nuove regole anche per i fan del GF Nip. Scendendo nel dettaglio questa sarà un’edizione meno social delle altre, e le pagine dei fan dovranno fare attenzione a cosa scrivono e a cosa commentano. Non sono permessi litigi tra loro, tanto che si parla addirittura di un esclusione del programma del loro beniamino dalla casa. Per molti sembra davvero esagerato…

Insomma, chi segue il programma e vorrà dire la sua dovrà fare attenzione alle parole che userà. Al riguardo, va precisato, non c’è alcuna conferma ufficiale. Intanto, si legge che il contratto dei Vip potrebbe prevedere la partecipazione al Grande Fratello, un’intervista su un’emittente radiofonica e l’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin.

Nuova Casa per i concorrenti del GF Vip

Secondo alcune indiscrezioni a cambiare sarà anche la Casa che ospiterà i ragazzi. Pare che la struttura abbia subito già dei lavori di ristrutturazione “da cima a fondo”. Un’altra novità legata al regolamento del nuovo Grande Fratello dovrebbe prevedere la squalifica per il concorrente che “ha atteggiamenti o comportamenti che possano innescare una lite”.

In questo caso il suo destino verrà scelto direttamente dal conduttore e non da un televoto. Infine, i concorrenti dovranno cambiare anche il loro modo di fare in casa. Si prende pulizia : la parola d’ordine sarà proprio rigore e ordine.