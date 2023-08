Mirko e Greta gesto folle dopo Temptation Island: ecco cosa hanno fatto (FOTO)

Tra le coppie uscite separate da Temptation Island c’è quella formata da Mirko e Perla, il ragazzo infatti, pare abbia avuto un colpo di fulmine con la tentatrice Greta. I due sembrano davvero molto presi l’uno dall’altra.

Come è stato possibile vedere in occasione dell’ultima puntata, infatti, a distanza di un mese dalla fine del programma, i due stanno insieme ed hanno deciso di fare anche un gesto folle. Mediante i loro profili social si sono mostrati insieme per la prima volta. Ecco cosa è successo.

Il gesto di Mirko e Greta dopo Temptation Island

Mirko e Greta hanno lasciato Temptation Island insieme. Dopo aver chiuso la relazione con Perla, che tra l’altro ha intrapreso anche lei una relazione con il tentatore Igor, il ragazzo si è dedicato totalmente alla nuova compagna. Tra i due sembra proprio9 essere scoccato il colpo di fulmine. A distanza di poche settimane dalla fine del programma, infatti, i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti ed hanno deciso anche di farsi un tatuaggio insieme.

I due hanno scelto l’avanbraccio come posto per incidere sulla loro pelle il ricordo di quella magnifica esperienza. Il tatuaggio in questione è una scritta, che recita così: “I tuoi occhi, la mia cura”. I protagonisti non hanno esitato a mostrarsi anche sui social, più felici e innamorati che mai. Adesso che il programma si è concluso, infatti, hanno la possibilità di mostrarsi sui social e raccontare a tutti come stia procedendo la loro relazione.

Fidanzamento ufficiale: ecco cosa hanno fatto dopo il programma

Ebbene, proprio attraverso l’account Instagram di Mirko Brunetti sono state pubblicate delle foto in cui è insieme alla sua Greta Rossetti dopo Temptation Island. Al di sotto del post in questione sono tanti i commenti degli utenti del web che appaiono entusiasti per la nascita di questo nuovo amore. Non mancano, però, ovviamente le critiche per l’epilogo che ha preso la relazione con Perla.

Ad ogni modo, al di là di tutto, pare che alla fine l’amore abbia trionfato comunque. Mirko e Greta sembrano fare sul serio, sta di fatto che è trapelata un’interessante indiscrezione a riguardo. Nello specifico, infatti, i due pare abbiano conosciuto anche le rispettive famiglie. L’influencer Alessandro Rosica ha svelato di aver saputo che l’uno è andato a conoscere la famiglia dell’altro, nonché gli amici, e sono una coppia ufficialmente.