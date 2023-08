Terra Amara, cambio programmazione 6 agosto: Mediaset stravolge ancora il palinsesto

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che i prossimi episodi saranno decisivi per i protagonisti. Stando alle ultime news, però, sembra che Mediaset abbia deciso anche di cambiare la programmazione per i prossimi giorni.

Nello specifico la puntata del sei agosto durerà molto meno e non sarà extra large come quella delle settimane precedenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le novità

Terra Amara anticipazioni: il 6 agosto la puntata dura meno

Il cambio programmazione Mediaset di domenica 6 agosto prevede una durata inferiore per la soap Terra amara. Le vicende di Yilmaz e Zuleyha partiranno intorno alle 14:35, dopo l’appuntamento con Beautiful, ma questa volta non ci sarà la messa in onda di una puntata intera. Domenica prossima su Canale 5 andrà in onda mezzo episodio della soap turca proprio come già accade nella fascia pomeridiana del daytime feriale.

La soap sarà trasmessa fino alle 15:05 circa e successivamente non ci sarà spazio per la messa in onda di Un altro domani, ma di un film. Dalle 15:10 circa infatti sarà trasmessa Aenne Burda – La donna del miracolo economico, che andrà avanti fino alle 18:45 circa.

Da settembre cambia la programmazione della soap

Come in molti sapranno le puntate di domenica da settembre saranno sospese. Dal 17 settembre ci sarà spazio per il ritorno di Amici 23 in daytime e di conseguenza la soap dovrà lasciare spazio al talent show di Maria De Filippi.

Tuttavia Mediaset ha scelto di promuovere la soap in prime time. Dato il successo di ascolti, le nuove puntate di Terra amara dal 10 settembre debutteranno anche nella fascia serale, ma per un breve periodo di solo quattro puntate. Nelle prossime settimane non mancheranno i colpi di scena. I fan purtroppo dovranno salutare per sempre Hunkar e Fikeret invece si rivelerà essere tutta un’altra persona.