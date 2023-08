Uomini e Donne, Soraia svela retroscena: ecco cosa sono costretti a fare i corteggiatori

Soraia Allam ha rilasciato un’intervista sul magazine di Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, e non solo. La giovane ha raccontato anche quali siano i rapporti adesso con Luca Salatino.

Tra i tanti argomenti toccati, poi, ha svelato un importante progetto lavorativo al quale sta lavorando. In seguito, poi, ha commentato anche le recenti modifiche che sono state apportate a Mediaset. Vediamo cosa ha detto.

Ecco qual è la cosa più brutta di Uomini e Donne secondo Soraia Allam

L’esperienza che Soraia Allam ha avuto a Uomini e Donne è terminata un bel po’ di tempo fa. La giovane, però, ancora oggi conserva uno splendido ricordo di quell’avventura. Tutti sono stati in grado di farla sentire a suo agio e di farle vivere dei momenti estremamente sereni e tranquilli. Ad ogni modo, anche se il suo bilancio è decisamente positivo, esistono anche delle cose che le hanno generato qualche turbamento.

Nello specifico, infatti, l’ex fidanzata di Luca Salatino ha rivelato che c’è una cosa che ha detestato più di tutte durante il suo percorso nel programma. Per poter prendere parte alle puntate, infatti, la redazione si mette d’accordo con i concorrenti per organizzare i loro spostamenti da tutte le regioni di Italia verso Roma. Ebbene in molte occasioni le è capitato di doversi alzare alle 5 del mattino per prendere il treno che l’avrebbe portata nella Capitale.

Soraia parla di Luca, dei progetti futuri e dell’amore

Ad ogni modo, al di là di questi piccoli intoppi organizzativi, Soraia Allam ha detto che conserva un ottimo ricordo di Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista, poi, ha parlato anche del suo rapporto con Luca Salatino. A tal riguardo, ha detto che i due si sono sentiti diverse volte da quando si sono lasciati, ma solamente per sapere come stessero. Tra loro, dunque, non c’è nessuna possibilità di tornare insieme.

Intanto, Soraia si sta concentrando molto su alcuni nuovi progetti a cui sta lavorando, che riguardano la sfera professionale. Anche durante Uomini e Donne seguiva dei corsi di marketing immobiliare, e adesso sta cercando di tirare su la sua attività in questo settore. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, infine, adesso Soraia è single e nel suo cuore non c’è nessuno. Alla domanda se accetterebbe di salire sul trono come tronista, poi, ha detto di non saper dare una risposta, ma al momento si sente predisposta a trovare l’amore.