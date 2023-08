Un posto al sole anticipazione mercoledì 2 agosto: Giulia fa un passo indietro

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Anche quest’anno la soap opera andrà in ferie per qualche giorno in vista di ferragosto. Uno stop che durerà circa una settimana ma grazie agli spoiler possiamo svelare cosa vedremo.

Le anticipazioni dell’amatissima serie di Rai 3 ci fanno sapere che continueranno ad esserci problemi per Ross e Riccardo. Ma non solo sembrano accorciarsi anche le distanze tra Giulia e Luca mentre Renato è sempre più in crisi. Infine, anche Mirella sarà molto delusa da un atteggiamento del marito che mai avrebbe immaginato

Un posto al sole 2 agosto: Rossella e Riccardo in crisi

Quella di domani 2 agosto sarà senza dubbio una puntata molto particolare. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella sarà molto tormentata per la sua storia con Riccardo. I due avranno un forte litigio sul lavoro che li porterà ad allontanarsi ancora di più.

Il tutto dovuto perchè Ross è in crisi e ha capito che prova ancora un sentimento per Nunzio. Intanto, l’arrivo di Luca a La Terrazza ha sconvolto gli animi di Giulia. La donna pare si sia avvicinata molto al suo ex facendo ingelosire Renato. Il Poggi è geloso della sua ex moglie e non sa come fare.

Anticipazioni Samuel combattuto con Speranza

Nella puntata di martedì vedremo ancora Samuel molto combattuto. Il ragazzo tormentato dai sensi di colpa proverà a parlare con Speranza ma una presenza particolare ostacolerà la sua decisione.

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che largo spazio sarà dedicato anche a Manuel. Il piccolo ha litigato con Antonio e parlando con la madre cercherà di spiegarle cosa è realmente accaduto. Infine, commenterà indignata l’atteggiamento omofobo di Espedito ed è in pena per Castrese e Sasà.