Temptation Island, Greta finge con Mirko? Confidenza inedita della mamma di lei

Tra le storie nate a Temptation Island, quella che sta appassionando di più i telespettatori è quella che riguarda Greta e Mirko. I due ragazzi si sono incontrati all’interno del programma e, in men che non si dica, hanno subito capito di essere attratti reciprocamente.

Attualmente, infatti, formano una coppia, hanno deciso di farsi un tatuaggio insieme e sono andati anche in vacanza con la suocera di lui. Ebbene, proprio la madre di Greta, prima che la giovane prendesse parte al reality show, aveva fatto delle confidenze alla sua truccatrice, che oggi ha fatto confessioni inedite. Vediamo cosa è emerso.

La segnalazione su Greta: ecco cosa disse la mamma un po’ di tempo fa su di lei

Greta e Mirko si sono fidanzati dopo Temptation Island. La rapidità con cui tra loro pare sia scoppiato l’amore è davvero incredibile, e sta generando anche qualche sospetto. In molti, infatti, sono rimasti spiazzati da come i due stiano correndo, pertanto, diversi utenti hanno cominciato a farsi delle domande e delle indagini. Ebbene, l’influencer Deianira Marzano ha riportato alcune segnalazione che sembrano portare alla luce dei fatti piuttosto sconcertanti.

Nello specifico, infatti, una persona vicina alla mamma di Greta, in particolare la sua truccatrice, avrebbe rivelato che la signora si vantasse parecchio delle conquiste amorose di sua figlia. Greta, infatti, è stata anche con Michele Morrone e la madre sembrava estremamente fiera di tutto ciò. La donna, dunque, sembrava esaltare i numerosi flirt avuti dalla ragazza e la sua ambizione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Temptation Island: Mirko cotto di Greta, ma lei lo prende in giro?

Queste rivelazioni su Greta, dunque, stanno spingendo sempre più persone a credere che la ragazza stia approfittando di Mirko cavalcando quest’onda mediatica dopo Temptation Island. Inoltre, la ragazza sembrerebbe essere molto attratta anche dalla carriera professionale del suo nuovo fidanzato, per questo avrebbe scelto proprio lui come ragazzo con cui instaurare un nuovo rapporto.

Per quanto riguarda Perla, invece, anche su quest’ultima sono trapelate segnalazioni. Nello specifico, infatti, anche lei pare sia giunta nel programma con l’intento di incrementare i suoi follower, tuttavia, mai si sarebbe aspettata un epilogo del genere. Una volta giunta nel reality show, infatti, si sarebbe trovata a fare i conti con la freddezza del suo fidanzato che, evidentemente, già non l’amava più da tempo, ed ha colto la palla al balzo per lasciarla definitivamente.