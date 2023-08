Oroscopo 3 agosto 2023: Gemelli giù, Sagittario un po’ egoisti

Le previsioni dell’oroscopo del 3 agosto invitano i nati sotto il segno dell’Ariete ad approfittare di questo momento positivo in amore. Per gli Acquario ci sono delle nuove consapevolezze in arrivo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Venere gioca in vostro favore, quindi, cercate di osare in amore. Questo è un ottimo momento per essere orgogliosi e fieri di voi stessi e di quello che siete riusciti ad ottenere con impegno e sacrificio.

Toro. In amore siete un po’ indecisi. Se una persona a voi cara non si è comportata esattamente come speravate, o come immaginavate, allora è il caso di parlarne. Con il dialogo si potrà risolvere tutto.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 3 agosto vi vedono un po’ giù di corda. Cercate di non essere troppo introversi e apritevi di più con le persone care. In amore è tempo di voltare pagina.

Cancro. Non amate essere al centro dell’attenzione, o prendervi meriti che non avete. Tuttavia, ci sono delle volte nella vita in cui è necessario cogliere al volo certe occasioni senza pensarci troppo su.

Leone. Le stelle vi invitano a rispettare le promesse fatte. Ricordate che nella vita è fondamentale essere di parola, altrimenti si corre il rischio di deludere le aspettative e venire screditati.

Vergine. Siete un po’ scocciati e non avete molta voglia di interagire con gli altri. Cercate di non chiudervi troppo in voi stessi. Dal punto di vista professionale, invece, avete bisogno di una ventata di aria fresca.

Previsioni 3 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. A volte basta poco per essere felici. Non siete persone troppo pretenziose, solo che a volte finite per perdere la pazienza anche per cose futili, rischiando di incupire inutilmente il vostro umore.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 3 agosto i nati sotto questo segno dovrebbero riordinare un po’ le idee. Cercate di essere audaci nel lavoro e propositivi. In amore, invece, bisogna trovare il modo di movimentare un po’ i rapporti di coppia duraturi.

Sagittario. In questo periodo sentite forte il bisogno di pensare un po’ di più a voi. Non sembrate intenzionati a lasciarvi scalfire da quello che vi circonda. Attenti, però, a non apparire troppo cinici.

Capricorno. siete ad un punto della vostra vita in cui non tollerate più le persone negative e quelle che si piangono addosso. Desiderate circondarvi solamente di gente ottimista. Nel lavoro siete un po’ stralunati.

Acquario. Ci sono delle nuove consapevolezze a cui arriverete. I nati sotto questo segno desiderano mettersi in gioco ed essere apprezzati, soprattutto in ambito sentimentale. Quando questo non accade andate in tilt.

Pesci. Mattinata piuttosto impegnativa. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una certa ripresa, pertanto, cercate di rimandare a tale parte della giornata i vostri impegni più importanti e inderogabili.