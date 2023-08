Anticipazioni Un posto al sole giovedì 3 agosto: Edoardo prende una decisione importante per Clara

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la puntata di giovedì 3 agosto lascerà i telespettatori senza parole. Al centro della trama troveremo Edoardo che si sentirà pronto a cambiare vita per amore di Clara.

Sabbiese ha capito di amare la giovane e vuole lasciare la malavita. Intanto Antonio continuerà a essere ancora molto giù per via di quello che è accaduto con Manuel mentre Viola vuole dimenticare, per adesso la crisi con Eugenio. Giulia e Luca cercheranno di vincere gli ultimi ostacoli alla loro relazione mentre Samuel si sentirà pronto a dire la verità.

Un posto al sole anticipazioni Edoardo pronto al grande passo per Clara

Le anticipazioni ci fanno sapere che tra Clara e Edoardo potrebbe accadere qualcosa di davvero inaspettato. Sabbiese vuole fare sul serio con lei ed è pronto a cambiare la sua vita per amore. Tutto questo capiterà mentre Manuel continuerà a nascondere la pistola dello zio.

Nello stesso tempo anche Damiano ripenserà con nostalgia ai tempi della grande amicizia con Eduardo. Raffaele ha fatto centro su Luca e Giulia. L’amico dei due ha fatto in modo che il primario si lasciasse andare verso la ex ed aprisse bene il suo cuore.

Samuel confessa tutto alla Cirillo

Antonio continuerà ad essere molto giù per via della situazione con Samuel. Viola cercherà di dare coraggio al figlio ma intanto preparerà anche le valigie per le vacanze. Infine, Samuel si convincerà che adesso è il momento di agire. Ormai non uò più mentire e sa che deve essere sincero con Speranza.

Convinto però che lasciare la fidanzata non sia la soluzione giusta deciderà di affrontare la Cirillo e di dirle che tra loro è finita. La ragazza lo starà ad ascoltare o sarà talmente furiosa da combinare qualche pasticcio?