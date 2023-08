Lavinia Mauro insultata sui suoi attacchi di panico: la replica di Alessio è da applausi

In queste ore, Lavinia Mauro è stata pesantemente insultata da un hater, il quale ha tirato in ballo i suoi problemi di attacchi di panico. Lavinia e Alessio si stanno vivendo la loro storia d’amore in totale serenità e tranquillità.

Di tanto in tanto, poi, i due ragazzi condividono con i lor fan alcuni sprazzi delle loro giornate. Ebbene, proprio al di sotto di uno di questi post si è scatenato il caos. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Lavinia e Alessio festeggiano 4 mesi, ma sul web scoppia il caos

Lavinia Mauro è stata insultata da un utente del web che ha pensato bene di tirare in ballo un problema molto serio legato agli attacchi di panico della ragazza. Tutto è nato nel momento in cui Lavinia ha condiviso su Instagram un video in cui si vede lei distesa e rilassata in una vasca da bagno, la quale è situata in una camera d’hotel che affaccia su di una piscina privata e una vista mozzafiato.

Insomma, si tratta di una situazione estremamente rilassante e lussuosa che la Mauro ha voluto condividere per festeggiare quattro mesi di relazione con Alessio Corvino. Questo non è l’unico contenuto pubblicato dai due ragazzi. Chi li segue, infatti, ha avuto modo di vedere che i due sono stati a Ibiza e si sono concessi qualche bel momento di vacanza in reciproca compagnia. Ad ogni modo, proprio al di sotto di questo post in questione è arrivato un commento davvero brutto.

Lavinia insultata sugli attacchi di panico e la replica di Alessio

Un utente, infatti, ha pensato bene di insultare Lavinia Mauro alludendo al fatto che avesse sempre finto di avere attacchi di panico, dato che fa questa bella vita. Le parole di questo utente, scritte anche in un modo assolutamente sgrammaticato, hanno sollevato l’immediata reazione di Alessio. Il ragazzo, infatti, è intervenuto al di sotto del post in questione ed ha detto che, al di là dell’ignoranza mostrata dalla persona in questione, fosse evidente che l’utente avesse tanti altri problemi.

L’autrice di questo commento, in quanto dal suo nick sembra sia una donna, ha replicato ulteriormente ed ha detto di non avere alcun problema. Alessio e Lavinia hanno deciso di esporsi pubblicamente, quindi adesso si prendono anche le critiche. Corvino ha replicato dicendo che quanto scritto dalla donna non fosse una critica, bensì un’osservazione fatta da una persona totalmente ignorante. Intanto, Lavinia ha preferito non intervenire sulla faccenda.