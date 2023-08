Oroscopo 5 agosto 2023: Leone verso un grande passo, Acquario timorosi

Le previsioni dell’oroscopo del 5 agosto preannunciano cambiamenti per i Toro. I Bilancia potrebbero vivere una battuta d’arresto in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ confusi e questo potrebbe causare qualche malumore. In amore è nel lavoro è importante essere sempre se stessi e agire secondo coscienza. Le cattive azioni lasciatele agli altri.

Toro. In amore potreste essere in procinto di vivere un grande cambiamento. Non è escluso che possa esserci un matrimonio o una convivenza per le coppie durature. Per i single, invece, ci sono dei nuovi incontri all’orizzonte, ma attenti ai fuochi di paglia.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 5 agosto vi invitano a godervi un po’ questo fine settimana. Nella vita non si può pensare solamente ai doveri, ma è importante concedersi qualche piacere.

Cancro. Alti e bassi per quanto riguarda il lavoro. Da settembre, però, ci sarà una bella ripresa. Cercate di non perdere troppo tempo nel fare cose che non avete piacere a fare. Dedicatevi di più a voi stessi.

Leone. I nati sotto questo segno potrebbero essere in procinto di compiere un grande passo. Cercate di essere pronti a tutto e, soprattutto, non precludetevi nessuna possibilità, specie nel lavoro.

Vergine. Oggi siete un po’ lunatici, forse proprio a casa dell’ingerenza della Luna nel segno. Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte. Anche dal punto di vista professionale bisogna rifare qualche calcolo.

Previsioni astrali del 5 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le relazioni di tipo sentimentale potrebbero subire una battuta di arresto. Siete un po’ troppo rigidi e polemici. Cercate di essere aperti a nuovi orizzonti e non fermatevi alle apparenze.

Scorpione. Oggi vi sentite un po’ più carichi. Gli ultimi giorni sono stati contraddistinti da qualche preoccupazione di troppo, ma adesso potete tranquillamente rilassarvi e mettere il cervello offline.

Sagittario. Quando fate delle nuove conoscenze, spesso tendete ad aprirvi, in quanto siete persone estremamente socievoli. Attenti, però, poiché bisogna prestare attenzione alle persone a cui si rivelano i propri segreti.

Capricorno. Aprite gli occhi poiché non tutte le persone che vi circondano sono sincere nei vostri confronti. Le previsioni dell’oroscopo del 5 agosto vi invitano ad essere più lungimiranti e cauti.

Acquario. Il periodo è fervido di opportunità, tuttavia, siete voi ad essere un po’ timorosi. Se ci sono stati degli alti e bassi dal punto di vista sentimentale o familiare, adesso è il momento di risolvere tutto.

Pesci. Le stelle vi invitano a non perdere mai di vista i vostri obiettivi. Ricordate che è importante mettersi in gioco e credere in voi stessi. Tra oggi e domani potrebbe esserci qualche novità in amore.