Nina Moric racconta la sua atroce malattia: “Seno viola, me l’hanno tolto” cosa è successo

Nina Moric si è lasciata molto andare ai microfoni del settimanale Oggi ed ha raccontato il calvario vissuto a seguito della scoperta di una malattia. Un po’ di mesi fa la modella fece preoccupare i suoi fan in quanto pubblicò dei contenuti direttamente dal letto di un ospedale.

La modella fu piuttosto vaga, sta di fatto che in molti cominciarono a preoccuparsi e a chiedersi per quale ragione fosse finita lì. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, la protagonista è stata un fiume in piena.

Nina Moric parla apertamente della sua malattia: ecco cosa ha avuto e come sta

Nel corso di una recente intervista, Nina Moric ha parlato della grave malattia che l’ha colpita di recente. Durante la scorsa primavera, Nina cominciò ad avere dei disturbi al seno. La donna si rivolse ad un ospedale milanese che, evidentemente, pare le fece una diagnosi sbagliata. I medici, infatti, le diedero solo degli antibiotici e tutta roba blanda. Successivamente, però, le sue condizioni si aggravarono.

Ad un certo punto, infatti, la Moric ha spiegato di aver avuto dei dolori lancinanti al seno, il quale era divenuto tutto viola. Così si recò presso una nuova struttura e lì le venne fatta una diagnosi ben precisa. La donna era stata attaccata da un batterio molto aggressivo, il quale aveva generato dei noduli che, pian piano, avevano cominciato ad espandersi. I medici, dunque, ritennero opportuno procedere con l’asportazione del seno e delle protesi che la modella aveva.

Brutto momento per Nina, sia nel lavoro sia in amore

Adesso, dunque, Nina Moric si sente un amazzone, specie per essere riuscita a superare questa brutta malattia totalmente da sola. Ebbene sì, la cosa più difficile per lei, durante il ricovero che è durato circa 20 giorni, è stato il fatto di essersi trovata totalmente sola. Nessuno è andato a trovarla, neppure suo figlio Carlos, con cui purtroppo i rapporti continuano a non essere buoni.

Neppure la famiglia di Nina, però, si è fatta sentire o vedere. Sono anni, ormai, che la donna non parla con le sue sorelle e sua madre. Ad ogni modo, questa esperienza le è servita a forgiare e temprare ancor di più il suo carattere. Per quanto riguarda la carriera, Nina ha ammesso di aver attraversato un momento buio, in cui è stata abbandonata anche in questo ambito. Anche per quanto riguarda l’ammore la situazione non è molto più rosea. L’unico uomo di cui è stata innamorata era Fabrizio Corona, ma ad oggi quel rapporto non le ha lasciato nulla, solo una lezione di vita.