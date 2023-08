Maria De Filippi in vacanza all’Argentario: soggiorno extra lusso in luoghi incantati

Terminate le riprese con Tempation Island Maria De Filippi si sta godendo le sue meritate vacanze. Le spiagge paradisiache dell’Argentario rappresentano una delle mete più ambite dai vip internazionali, e questo è un luogo che anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno sempre amato.

Infatti, la coppia anni fa decise di acquistare un splendida villa con piscina. Ad oggi con la perdita del marito a farle compagnia c’è Raffaella Mennoia suo braccio destro e il figlio Gabriele. Ma quanto costa soggiornare in questa località?

Soggiorno ad Ansedonia, prezzi da capogiro e ville da sogno

Andare in vacanza ad Ansedonia è possibile? Ovviamente sì, ma i prezzi non sono proprio alla portati di tutti. Si parte da una base di 100 euro a notte ad oltre 3.000 euro. Certo i vip italiani non badano a spese e quindi possono permettersi di spendere qualsiasi importo. Eseguendo una rapida ricerca online, è possibile individuare alcune delle meravigliose residenze costruite presso le singole località dell’Argentario, in Toscana. Tra queste troviamo sicuramente Villa degli Angeli, una lussuosa struttura volta verso il Monte Argentario.

Sette camere da letto, sette bagni dal design moderno e la possibilità di accogliere oltre quattordici ospiti. Il costo per una sola notte è di 2.183 euro. Non meno importante è Villa Mimosa. Cinque camere da letto e cinque bagni privati, in 411 metri quadri di residenza. Un ampio giardino, perfetto per organizzare party e cene conviviali. In questo caso si possono spendere ben 2.229 euro a notte. Infine troviamo Villa Cosa, composta da cinque camere da letto ed un massimo di dieci ospiti. Anche in questa struttura il lusso è un qualcosa di spettacolare

Raffaella Mennoia in vacanza con Maria De Filippi

Non è stato un anno semplice per Maria De Filippi che purtroppo si è vista diventare vedova improvvisamente. La conduttrice lo scorso aprile ha perso suo marito e nonostante il grande lutto non è mai venuta meno ai suoi impegni.

Ora si sta godendo il suo meritato riposo, assieme a Raffaella Mennoia e al piccolo cucciolo Saki. Lei e la conduttrice oltre ad essere colleghe sono anche grandissime amiche