Il Paradiso delle signore, ecco perché Ferdinando non ci sarà: l’attore svela tutto

Manca sempre meno al ritorno in onda della nuova stagione del Paradiso delle signore e, in queste ore, sul web stanno trapelando svariante indiscrezioni, l’ultima riguarda Ferdinando di Torrebruna. Il nobile che è riuscito a sposare Ludovica Brancia non sarà presente nella prossima stagione.

Questa notizia ha generato parecchio sgomento nei telespettatori della soap opera. Il motivo risiede nel fatto che ci sono ancora molte faccende aperte che riguardano lui e la sua consorte, pertanto, per quale ragione non saranno presenti? A rompere il silenzio è stato l’attore che interp0reta tale personaggio, ovvero, Fabio Fulco.

Ecco perché Ferdinando di Torrebruna sarà assente al Paradiso delle signore

Nella prossima stagione del Paradiso delle signore non ci sarà Ferdinando di Torrebruna. La notizia sta circolando sul web da diverso tempo, e adesso ha ricevuto conferma ufficiale. A svelarlo è stato Fabio Fulco. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Di Più, infatti, il protagonista ha ammesso che il suo personaggio non sia stato confermato nella prossima stagione della tanto amata soap opera di Rai 1.

I motivi celati dietro questa decisione, però, dipendono in buona parte da lui stesso. L’attore, infatti, è molto impegnato in un altro progetto che, a quanto pare, lo sta assorbendo e lo assorbirà pienamente. Fabio, infatti, è indaffarato con le riprese della stagione numero 14 di Don Matteo. Le riprese di tale fiction sono iniziate da alcune settimane, pertanto, il protagonista non avrebbe avuto il tempo materiale per presenziare anche altrove.

Come uscirà di scena? Nuovi arrivi di fuoco

Una volta confermata la notizia, dunque, resta da capire in che modo Ferdinando e Ludovica verranno fatti uscire di scena dal Paradiso delle signore. Dei due, infatti, si sarebbe dovuto ancora parlare, specie di Ludovica, dato che si stava riavvicinando a Marcello. Ad ogni modo, bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire in che modo avranno pensato di agire gli autori.

A fronte di questi due abbandoni, che comunque potrebbero essere solo temporanei. ci saranno tante new entry. La prossima stagione della soap opera di Rai 1, infatti, si preannuncia essere ricca di colpi di scena. Ci sarà l’ingresso di nuovi protagonisti che si intrecceranno con quelli già esistenti creando un notevole sgomento e dando luogo a scene piuttosto movimentate, proprio come rivelato qualche tempo fa dall’attore che interpreta Marcello Barbieri. Staremo a vedere.