Oroscopo 6 agosto 2023, classifica: Vergine in discesa, Pesci guadagnano punti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 6 agosto i nati sotto il segno dell’Acquario devono godersi di più i bei momenti. I Capricorno non devono arrendersi dinanzi le difficoltà.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Ottimo momento per l’amore. In questo periodo vi sentite audaci e anche un po’ sfacciati. Per tale ragione, cercate di mettervi in gioco e di non avere paura ad esternare i vostri sentimenti.

2 Acquario. Le stelle vi invitano ad essere più neutrali. Spesso vi lasciate condizionare un po’ troppo dai vostri pensieri e dalle vostre congetture. Godetevi le cose belle che vi capitano, senza pensare necessariamente a quando finiranno.

3 Pesci. Pian piano state risalendo la china. L’Oroscopo del 6 agosto vi invita ad essere un po’ più fieri e orgogliosi dei traguardi che avete raggiunto fino a questo momento. Le stelle vi invitano ad osare.

4 Sagittario. Le ingerenze della Luna potrebbero rendere il vostro umore un po’ ballerino. Di solito siete già piuttosto lunatici ma, particolarmente in questo periodo, bisogna fare attenzione. Nel lavoro vi sentite molto grati e soddisfatti.

5 Toro. Se avete bisogno di una mano, non esitate a chiedere aiuto. Non abbiate la pretesa di fare necessariamente tutto da soli. Nel lavoro soprattutto dividersi i compiti potrebbe tornare molto utile ed essere più produttivo.

6 Bilancia. In questo momento sono favoriti gli investimenti. Solitamente siete molto precisi, tuttavia, ci sono delle volte in cui è opportuno seguire un po’ di più l’istinto e l’andamento favorevole degli astri.

Previsioni 6 agosto ultimi sei segni

7 Scorpione. Non bisogna temporeggiare, ricordate che la vita è adesso. Prendete tutto ciò che potete e donate tutto quello che avete da donare. Alla fine dei conti è importante essersi mossi e non essere rimasti fermi in attesa che le cose cambiassero

8 Vergine. I nati sotto questo segno stanno vivendo dei momenti un po’ altalenanti, sia dal punto di vista dell’umore sia nei sentimenti. Adesso ci sarà una piccola fase discendente, ma presto vi rimetterete in sesto.

9 Ariete. Siate meno polemici e ricordatevi che nella vita è opportuno prendere sempre in considerazione il punto di vista di qualcun altro. Mettetevi anche nei panni degli altri prima di esprimere giudizi troppo rigidi.

10 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 6 agosto denotano una certa calma apparente in voi, che sia solo la quiete prima della tempesta? In ambito professionale potreste ricevere qualche novità, ma attenti a fare il passo più lungo della gamba.

11 Gemelli. Venere è contraria, quindi ci potrebbe essere un flusso negativo per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Se avete pensato di fare nuove conoscenze, forse è il caso di rimandare e far passare qualche giorno.

12 Capricorno. Anche se la vita spesso è come se provasse un sadico piacere nel mettervi alla prova, ricordate che voi siete più forti. Non perdete tempo a piangervi addosso, ma rendetevi utili per trovare delle soluzioni interessanti.