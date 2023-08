Oroscopo 9 agosto 2023: Gemelli affascinanti, bene le finanze per Sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 agosto, i nati sotto il segno della Vergine riceveranno qualche buona notizia sul lavoro. Gli Acquario si accontentano di poco.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono alti e bassi in amore. Forse ci sono state delle divergenze di opinione, ma nulla che non possa essere risolto dialogando. Non siate troppo rigidi con voi stessi, che tanto non serve a nulla.

Toro. Ve la siete sempre cavati da sola e continuerete a farlo. Ad ogni modo, se necessario, chiedere aiuto non deve essere visto come un segnale di debolezza, ma come un atto di umiltà e di razionalità.

Gemelli. Questo è un ottimo momento per quanto riguarda l’amore, specie se siete alla ricerca di nuove conoscenze. L’Oroscopo del 9 agosto vi invita ad essere determinati, e vedrete che riuscirete a conquistare il cuore di chi desiderate.

Cancro. Occhio alle nuove conoscenze. Siete persone molto diffidenti, tuttavia, ci sono delle circostanze in cui le apparenze potrebbero ingannare. Cercate di andare oltre e di non porvi dei pregiudizi nei confronti di qualcuno solo perché a pelle non vi suscita simpatia.

Leone. In amore è tempo di compiere qualche passo importante. I nati sotto questo segno devono essere audaci, soprattutto in questo momento dove la Luna è favorevole. Se non siete sicuri di alcune scelte fatte, potete sempre cambiare idea, ma siate chiari.

Vergine. Le stelle vi invitano ad essere più parsimoniosi. Nell’ultimo periodo ci sono state parecchie spese, adesso è il caso di darsi una regolata. Nel lavoro potrebbe sbloccarsi una situazione che tenevate d’occhio da tempo.

Previsioni 9 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vi sentite un po’ soli, ma forse siete stati voi stessi a farvi terra bruciata intorno. Gli impegni della vita quotidiana non devono far in modo che annulliate totalmente tutto il resto, altrimenti le conseguenze sono peggiori.

Scorpione. Circondatevi di persone che siano in grado di strapparvi un sorriso e non di darvi preoccupazioni. Chi ha qualche faccenda in sospeso in amore, non deve tirarla per le lunghe, meglio affrontare le cose prima che diventino un problema.

Sagittario. In questo momento siete abbastanza favoriti dal punto di vista delle finanze. Ci sono delle buone opportunità in arrivo secondo l’oroscopo del 9 agosto e, malgrado le spese non siano state poche, riuscirete a gestire tutto con sagacia.

Capricorno. Il momento è positivo sul lavoro, sfruttate questa ondata di positività e vedrete che anche chi stava affrontando un momento di difficoltà potrebbe riprendere in mano la situazione.

Acquario. Non siete amanti degli sfarzi, solitamente vi accontentate delle piccole cose e dei piccoli gesti. Anche in amore siete un po’ come dei bambini, quando riponete le vostre aspettative su qualcosa, poi rimanete molto delusi se esse vengono tradite.

Pesci. Oggi vi sentite un po’ giù di corda. I momenti di up e down capitano a tutti, quindi, cercate di stare tranquilli e di non farvi prendere troppo la mano. Confortatevi circondandovi delle persone care.