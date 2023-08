Oroscopo 10 agosto 2023: Cancro sorpresi, Capricorno ad un bivio

Secondo l’oroscopo del 10 agosto i nati sotto il segno della Vergine sono un po’ passivi, mentre i Pesci devono tenere un po’ a freno le emozioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata colma di opportunità e occasioni. Soprattutto la mattinata sarà piuttosto energica, quindi, è il caso di approfittare. Per quanto riguarda il pomeriggio, invece, dedicatelo un po’ a voi stessi.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 10 agosto vi invogliano a cercarvi nuove strade. Non bisogna mai fermarsi nella vita, ma si deve sempre puntare al meglio. Attenti, però, a non far scontrare la vostra ambizione con l’amore.

Gemelli. Siete alla ricerca di un nuovo impiego o volete semplicemente cambiare aria? Questo è un momento molto favorevole per i cambiamenti. Guardatevi attorno e, soprattutto, non precludetevi nessuna possibilità.

Cancro. I nati sotto questo segno potrebbero ricevere delle sorprese molto interessanti. Cercate di tenere gli occhi ben aperti, in modo da non lasciarvi sfuggire nulla. Soprattutto in amore ci sono delle belle notizie in arrivo.

Leone. Siete un po’ giù di tono dal punto di vista fisico. I nati sotto questo segno devono imparare a non dare il massimo solo in una cosa, trascurando tutto il resto. Ricordate che l’equilibrio è la chiave del successo.

Vergine. In questo momento non vi sentite particolarmente ambiziosi, ma potreste trovarvi ad accettare passivamente tutto ciò che vi capita. Sappiate che è un momento passeggero e che prima o poi la situazione migliorerà.

Previsioni 10 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se tenete dentro le cose che non vi stanno bene, senza mai sfogarvi, alla fine esploderete e le conseguenze potrebbero essere ben peggiori. Cercate di utilizzare una giusta via di mezzo.

Scorpione. In certi casi avete come la sensazione che nessuna delle persone che vi circonda vi capisca appieno. Ebbene, vi siete mai chiesti se forse non siate voi ad essere un po’ troppo criptici ed ermetici?

Sagittario. L’oroscopo del 10 agosto vi invoglia ad essere più comprensivi nei riguardi del prossimo. In certe circostanze tirate fuori il cinismo che vi contraddistingue, finendo per apparire un po’ troppo critici e analitici.

Capricorno. Se fino a questo momento avete tergiversato su di una questione, adesso è giunto il momento di prendere una decisione. Non potete più rimandare una decisione importante, quindi trovate il coraggio di esporvi.

Acquario. Siate un po’ più onesti con voi stessi e non continuate a fare finta di nulla. Se una situazione non vi sta più bene, palesatelo e prendete le decisioni del caso. Nel lavoro vi sentite un po’ sotto pressione.

Pesci. Le emozioni sono un po’ in subbuglio ultimamente. Cercate di essere un po’ più cauti, specie quando si tratta di dover prendere delle decisioni importanti. L’orgoglio non vi porterà da nessuna parte.