Un posto al sole anticipazioni lunedì dal 7 agosto 2023: Lara depista Marina, un nuovo piano fa saltare tutto

Continua con grande successo la messa in onda serale di un posto al sole. Prima di andare in vacanza, per i prossimi episodi ci attendono grandi colpi di scena che lasceranno i fan senza parole.

Largo spazio a Marina e Lara, purtroppo ancora una volta la Martinelli avrà la meglio sulla rivale. Eugenio invece viene a sapere del segreto del figlio e questa cosa lo spaventa molto. Nunzio, infine, prende una decisione definitiva

Un posto al sole anticipazioni dal 7 agosto: Eugenio e Damiano alla resa dei conti

Nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Eugenio informare Damiano di quanto ha scoperto da Antonio e il poliziotto scopre che suo figlio potrebbe essere entrato in possesso di una pistola. Spaventato da questa possibilità, affronta Rosa per sapere cosa stia succedendo. I sospetti di Damiano alla fine si rivelano veri, l’uomo scopre che il figlio è in possesso di una pistola.

A questo punto va su tutte le furie e se la prende con Eduardo, purtroppo, così non fa altro che peggiorare la situazione, mettendosi nei guai. Ad essere preoccupata sarà anche Viola che teme per suo marito.

Anticipazioni fino all’11 agosto: Lara depista Marina, Alberto si avvicina a Clara

Nel corso dei prossimi episodi un nuovo colpo di scena riguarderà anche Clara. Alberto proverà ad avvicinarsi a lei ma al momento non sappiamo se la donna glielo permetterà o meno. Spazio anche a Nunzio, che finalmente si mostrerà deciso nei confronti di Speranza. Infine, non meno importante sarà la situazione di Lara.

Roberto è sempre più preoccupato per le ansie della Martinelli nel gestire il battesimo. Intanto, Marina trova il momento adatto per dimostrare che Tommy non è figlio di Roberto e nemmeno di Lara e questo accade durante i sopralluoghi a Palazzo Palladini. Purtroppo, però per la Giordano sarà l’ennesimo buco nell’acqua dato che la rivale ha già preparato una contromossa