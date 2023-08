Un posto al sole, spoiler clamoroso: Lara esce di scena dalla soap

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole in onda fino alla metà del mese di agosto. Nelle ultime ore un rumors dal sapore scioccante sta facendo il giro tra i fans della soap partenopea: a quanto pare, molto presto, il destino di Lara potrebbe essere segnato per sempre.

Tutto parte da una pagina del copione di UPAS che, a quanto pare, riguarda alcune scene che vedremo in TV tra qualche mese. E proprio da qui si legge chiaro il termine “Carcere”. Lara finirà infatti sembra che così uscirà di scena. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo

Anticipazioni Un posto al sole, lo spoiler involontario della protagonista

A far scatenare i fan di un posto al sole un dettaglio venuto fuori direttamente da uno dei protagonisti. Nello specifico a far drizzare le antenne lo spoiler di Nina Sodano, ovvero Marina. L’attrice ha pubblicato sui social una foto del copione e da qui è trapelata una notizia che sa di incredibile.

Lara Marinelli esce di scena dalla soap?

Nei prossimi episodi che vedremo prossimamente, a quanto pare, una location diversa dal solito farò da patrona la trama. Si tratta del parlatorio del carcere. Sembra che proprio la Giordano si recherà in prigione a parlare con qualcuno per il quale, nel frattempo, si saranno aperte le porte del penitenziario napoletano.

L’unica persona che potrebbe finire in carcere e pagare per tutti i suoi errori è solamente Lara. La Martinelli quindi tra poche settimane potrebbe essere smascherata dato che facendo un calcolo il copione fa riferimento alle puntate 6800.

Se così fosse finalmnete i fan potranno vedere la dark lady pagare per i suoi crimini. Ricordiamo, però, che questa è solo l’ipotesi più accreditata e che, al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale.