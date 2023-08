Tina Cipollari replica alle accuse di Manetti: l’affondo è epico!

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di Tina Cipollari e del suo ruolo a Uomini e Donne. Sono ormai frequenti le voci di un suo possibile addio al programma voluto da Piersilvio Berlusconi a causa dell’atteggiamento “troppo trash”, in contrasto con la nuova linea editoriale da lui voluta per Canale 5.

Alle voci si è aggiunta nelle ultime ore quella dell’ex cavaliere del trono Over Giorgio Manetti, che in un’intervista ha definito Tina “una bulla”. Insomma, una serie di notizie che hanno fatto perdere la testa alla Vamp, tanto da farla intervenire in prima persona.

Finita l’amicizia tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti?

Tina Cipollari di certo non è una persona che le manda a dire, e anche questa volta ha deciso di dire la sua. A quanto pare l’opinionista non ha apprezzato affatto le parole di Manetti, tanto da sentirsi delusa.

Come in molti sapranno la Cipollari e Manetti sono molto amici, tanto che all’epoca quando il gabbiano frequentava Gemma è stato spesso accusato da quest’ultima di avere una tresca con Tina. Insomma, i due non hanno mai nascosto di essere amici e spesso hanno postato scatti assieme. Perchè adesso allora Manetti si è comportato così?

La replica della Vamp al noto gabbiano

Tina dopo essersi sentita offesa da quello che credeva un amico, ha così replicato a Giorgio: “La cosa che non sopporto di più è la non riconoscenza. Quello che posso apprezzare di certe dichiarazioni è giusto il coraggio.” Ma cosa Manetti di così forte da far infuriare la Cipollari?

Giorgio si è schierato dalla parte di Pier Silvio, affermando che il pubblico da casa è stufo di vedere questo tipo di tv. “Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite ma adesso basta!”