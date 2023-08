Anticipazioni Uomini e donne, fulmini e saiette nella prima registrazione: si attende il confronto di fuoco

Mancano ancora diverse settimane per le nuove registrazioni di Uomini e donne ma già si inizia a pensare a cosa potrebbe accadere. Le anticipazioni ci fanno sapere che potrebbe succedere davvero di tutto in quanto nelle ultime ore è spuntata fuori una lite che potrebbe avere risvolti clamorosi.

Stiamo parlando di Tina Cipollari che pare abbia avuto un disguito con Giorgio Manetti. Tutto è partito da delle critiche dell’ex gabbiano sulla Vamp, a proposito della sul probabile addio al programma. Ma non è tutto, perchè l’opinionista ha già annunciato di poter fare una strage!

Botta e risposta tra Gemma e Giorgio: in arrivo un confronto a Ued?

Dietro il botta e risposta tra Tina Cipollari e l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti c’è qualcosa che molti non sanno. Infatti, molti fan non hanno capito cosa ha spinto l’uomo a dire cattiverie sull’opinionista dopo che per tanto tempo hanno condiviso uina bella amicizia. Giorgio non ha mai nascosto la sua stima per Tina, la quale, dopo alcuni attriti iniziali, si era schierata totalmente dalla parte di Manetti, andando contro la storica nemica Gemma Galgani.

Difatti, l’amicizia tra i due aveva fatto ingelosire la dama ma entrambi hanno continuato a vedersi anche fuori. Per questo, in tanti sono rimasti sorpresi nel leggere le recenti dichiarazioni di Manetti contro Tina. Quest’ultimo l’ha definita una “bulla” che dovrebbe essere cacciata dalla Mediaset, considerando le nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi. Un’uscita veramente inaspettata, alla quale la Cipollari ha voluto subito replicare. Ma cosa è successo tra i due? Secondo alcune indiscrezioni pare che la Cipollari abbia improvvisamente smesso di rispondere e messaggiare il collega senza un motivo valido.

Anticipazioni Uomini e donne: atteso un confronto di fuoco, prima tronista

Insomma, tra Giorgio e Tina quell’amicizia che un tempo li legava sembra essere finita. Di conseguenza, visto i botta e risposta tramite il web è possibile che l’opinionista e l’ex cavaliere possano avere un confronto in studio a Ued a settembre, in modo da chiarire una volta per tutte.

Ma non è tutto perchè ad avere un faccia e faccia sicuramente saranno anche Silvia e Daniele e Isabella e Fabio. Secondo alcuni rumors, vista la grande attesa per i prossimi tronisti, sembra che la prima giovane confermata sia l’ex partecipante di Temptation Island, Francesca.