Nicole Santinelli pronta a tornare a Ued ma ad una sola condizione, l’assurda richiesta

La presenza di Nicole Santinelli a Uomini e donne non ha mai convinto il pubblico. Certo è che dopo queste nuove rivelazioni che a breve vi diremo molti di voi resteranno senza parole.

L’ex tronista a pochi mesi dall’addio da Carlo si è detta pronta a tornare negli studi ma ad una sola condizione. E questo spiegherebbe fantastico universo di Uomini e Donne. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato di recente

Uomini e donne, Nicole Santinelli pronta a tornare negli studi

Sembra davvero assurdo, eppure è successo. Spesso ci chiediamo come sia possibile che molte persone sono in quegli studi da anni alla ricerca dell’amore perfetto. Anzi forse sarebbe meglio dire della telecamera perfetta, che è comunque una forma d’amore. C’è chi ce l’ha fatta a instaurare un legame simbiotico con la lucina rossa, come ad esempio Gemma Galgani.

Molti altri pare che abbiano più una liaison con le telecamere piuttosto che con la convinta ricerca della dolce metà. A tal proposito cade a fagiolo la vicenda di Nicole Santinelli. L’ex tronista non ha mai convinto il pubblico e lo ha dimostrato alla fine del suo percorso. Dopo aver scelto Carlo Alberto e aver confessato tutto il suo amore, sbandierandolo anche a Verissimo, improvvisamente tutto è finito. Ma come? E tutto quell’amore urlato ai quattro venti? Evaporato.

L’assurda richiesta dell’ex tronista a Maria De Filippi

Sicuramente può succedere che in una coppia ci si lascia ma l’assurdo sta nel trovare il sistema per farsi arruolare nuovamente a Uomini e Donne. E infatti Nicole spera in questo.

In un’intervista rilasciata al magazine Mio, la 30enne ha detto di essere pronta a tornare nel programma di Canale Cinque, ma ad una condizione: “Se arrivasse nel Trono Over qualcuno di simile a me”. Chissà che cosa avranno di così speciale gli studi televisivi….